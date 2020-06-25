***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 15:25
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852881
BIST
16:40114.066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -382,91
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:406,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:407,6959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:40388,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 388,56
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.163.645
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.680.252
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.887.562
|% 9,88
|
|VKFYO
|2,49
|13.975.002
|% 9,85
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.060.554
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|80.197.876
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,36
|1.034.122.301
|% -7,23
|
|GARAN
|8,20
|874.714.637
|% 0,12
|
|HALKB
|6,34
|807.513.265
|% 3,43
|
|ODAS
|2,29
|743.158.496
|% 3,62
|
|KRDMD
|3,05
|726.338.679
|% -2,87
|
|CEMAS
|1,51
|613.654.092
|% 5,59
|
|IEYHO
|0,93
|335.384.863
|% 4,49
|
|ODAS
|2,29
|743.158.496
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,90
|519.533.985
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,36
|1.034.122.301
|% -7,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4769
|8,5194
|% -0,10
|
|Frank
|7,1896
|7,2329
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,52
|
|Altın Gr.
|388
|389
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.538
|1,40
|
|Tam
|2.591
|2.604
|3,40
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|1,60
|
|Çeyrek
|629
|638
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|0,02
|