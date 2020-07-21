***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 16:51
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860803
BIST
16:38120.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.061,05
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
16:386,8473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
16:387,8420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0085
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
16:38403,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,18
|Açılış
|: 403,87
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|17.163.668
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.713.416
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.762.223
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.385.881
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|121.946.688
|% -9,99
|
|FMIZP
|74,50
|109.091.265
|% -7,51
|
|LUKSK
|21,10
|2.362.024
|% -5,47
|
|DITAS
|28,50
|5.277.443
|% -5,32
|
|GARAN
|8,12
|1.537.207.996
|% 2,78
|
|GUSGR
|5,38
|758.469.772
|% -0,74
|
|AFYON
|4,75
|747.318.517
|% 9,95
|
|EKGYO
|2,31
|673.579.985
|% 0,43
|
|ADESE
|2,68
|660.709.804
|% 6,77
|
|EKGYO
|2,31
|673.579.985
|% 0,43
|
|ADESE
|2,68
|660.709.804
|% 6,77
|
|GSDHO
|2,42
|476.869.381
|% 8,04
|
|ODAS
|2,84
|554.563.564
|% -0,70
|
|GARAN
|8,12
|1.537.207.996
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6630
|8,7064
|% 0,09
|
|Frank
|7,2658
|7,3096
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|16,74
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.651
|28,20
|
|Tam
|2.708
|2.720
|29,00
|
|Yarım
|1.314
|1.331
|14,20
|
|Çeyrek
|659
|666
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,95
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,61
|0,23
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|1,24
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