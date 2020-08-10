***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:03
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867116
BIST
11:251.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:257,3462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:258,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1110
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:25480,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,02
|Açılış
|: 480,17
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|174.802
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.182.986
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|278.089
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,67
|1.016.148.913
|% 5,24
|
|EKGYO
|1,93
|573.138.524
|% -1,53
|
|GARAN
|6,57
|245.235.190
|% -0,15
|
|SASA
|12,95
|238.089.485
|% 3,85
|
|BIMAS
|64,50
|196.605.581
|% 3,04
|
|EKGYO
|1,93
|573.138.524
|% -1,53
|
|ASELS
|17,67
|1.016.148.913
|% 5,24
|
|KRDMD
|2,62
|146.178.960
|% -1,50
|
|KARSN
|2,74
|146.945.861
|% 1,11
|
|ODAS
|2,23
|105.882.663
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5582
|9,6061
|% 0,75
|
|Frank
|8,0046
|8,0528
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.034
|-1,67
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.208
|3.291
|-9,19
|
|Yarım
|1.551
|1.592
|-4,44
|
|Çeyrek
|778
|796
|-2,22
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,04
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
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