***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2020 10:00
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871718
BIST
14:211.088
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -12,62
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.087
14:217,3550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:218,7791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0778
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7791
En Düşük
8,6730
14:21464,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,41
|Açılış
|: 464,73
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SEKUR
|7,92
|7.197.792
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.189.395
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.906.310
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.189.903
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.931.982
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|788.835.343
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,29
|439.573.844
|% -2,48
|
|FENER
|25,80
|369.704.341
|% 4,79
|
|GARAN
|6,83
|360.958.942
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,78
|326.788.881
|% -2,73
|
|KRDMD
|3,12
|788.835.343
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,78
|326.788.881
|% -2,73
|
|ZOREN
|2,80
|197.078.505
|% 0,72
|
|GUSGR
|6,29
|439.573.844
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,17
|208.347.097
|% 3,26
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3502
|7,3532
|% 0,27
|
|Euro
|8,7706
|8,7795
|% 0,90
|
|Sterlin
|9,7690
|9,8180
|% 0,07
|
|Frank
|8,1039
|8,1527
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% 0,23
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,53
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,28
|46,28
|0,47
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Seans Raporu
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