***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2020 10:21
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871740
BIST
14:361.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -15,45
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:367,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:368,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0785
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7798
En Düşük
8,6730
14:36465,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,77
|Açılış
|: 465,08
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:34
|SEKUR
|7,92
|7.811.583
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.742.528
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.191.923
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.916.595
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.992.798
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|809.919.807
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,25
|467.579.754
|% -3,10
|
|GARAN
|6,80
|388.432.626
|% -1,73
|
|EKGYO
|1,77
|381.218.643
|% -3,28
|
|FENER
|25,68
|379.908.798
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,12
|809.919.807
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,77
|381.218.643
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,13
|236.663.655
|% 1,95
|
|GUSGR
|6,25
|467.579.754
|% -3,10
|
|ZOREN
|2,79
|204.734.946
|% 0,36
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3464
|7,3514
|% 0,24
|
|Euro
|8,7668
|8,7781
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,7733
|9,8223
|% 0,12
|
|Frank
|8,1091
|8,1580
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9546
|1,9644
|% 0,26
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|2,97
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,06
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,37
|46,37
|0,56
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Seans Raporu
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