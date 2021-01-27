***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:02
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904789
BIST
16:481.493
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -42,87
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
16:487,4047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:488,9723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0340
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:48438,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,42
|Açılış
|: 438,54
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KONTR
|48,46
|221.359.970
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|65.872.539
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.725.696
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.915.399
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.816.666
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,98
|1.737.919.278
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,45
|1.543.300.572
|% -3,54
|
|GARAN
|9,25
|1.406.643.852
|% -2,84
|
|KRDMD
|6,76
|1.123.593.880
|% -2,03
|
|KOZAL
|115,80
|1.005.154.614
|% -4,30
|
|EKGYO
|2,45
|1.543.300.572
|% -3,54
|
|ODAS
|3,98
|1.737.919.278
|% 0,76
|
|TSKB
|1,85
|712.485.474
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,48
|448.333.082
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|353.227.414
|% -5,92
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3989
|7,4047
|% 0,83
|
|Euro
|8,9636
|8,9723
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,1010
|10,1516
|% 0,42
|
|Frank
|8,2926
|8,3426
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9677
|1,9775
|% 0,81
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-7,09
|
|Altın Gr.
|438
|439
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-9,00
|
|Tam
|2.888
|2.963
|-7,93
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-3,84
|
|Çeyrek
|700
|717
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-0,08
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 24 kaybederek (% -2.53 ) 1, 318
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, GLRYH, BTCIM, SEKUR, KONTR, RTALB, COSMO, EUYO, MAALT, TACTR
-
17:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAPRK, KAPLM, UZERB, MERIT, SNKRN, SONME, AVHOL
-
17:01
OZRDN, COSMO, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
BRYAT, KORDS, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında