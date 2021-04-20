***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:38
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929439
BIST
10:351.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,64
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.371
10:358,0888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:359,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:35461,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 461,22
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|8.113.981
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|8.751.006
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EUKYO
|4,21
|390.768
|% 6,58
|
|LUKSK
|53,85
|2.767.115
|% -9,95
|
|PEKGY
|1,46
|33.877.638
|% -9,88
|
|KONTR
|55,55
|1.244.042
|% -9,67
|
|ANELE
|4,98
|22.201.570
|% -9,29
|
|EDIP
|2,04
|678.124
|% -7,69
|
|GARAN
|7,11
|378.908.410
|% 1,57
|
|PETKM
|6,54
|209.295.300
|% -1,06
|
|EREGL
|17,97
|159.390.489
|% -1,05
|
|KRDMD
|7,37
|115.163.940
|% 1,24
|
|SISE
|7,26
|97.516.664
|% -0,14
|
|GARAN
|7,11
|378.908.410
|% 1,57
|
|PETKM
|6,54
|209.295.300
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,11
|65.116.681
|% 1,44
|
|TSKB
|1,29
|37.618.764
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,46
|33.877.638
|% -9,88
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0843
|8,0888
|% 0,01
|
|Euro
|9,7654
|9,7736
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,3133
|11,3700
|% 0,34
|
|Frank
|8,8290
|8,8822
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1550
|2,1658
|% 0,25
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,44
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,39
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|67,76
|67,76
|0,71
|
Seans Raporu
10:35
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