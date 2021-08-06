***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:19
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955270
BIST
10:591.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:598,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5923
En Düşük
8,5140
10:5910,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0440
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1730
En Düşük
10,0744
10:59496,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,69
|Açılış
|: 496,87
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,46
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:59
|PENTA
|48,78
|6.842.617
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|25.093.000
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|34.486.989
|% 9,82
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|GENIL
|12,80
|503.387.096
|% 8,29
|
|EDIP
|4,43
|13.101.653
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|11.683.124
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,74
|47.148.812
|% -8,44
|
|DERIM
|9,82
|3.993.806
|% -5,85
|
|KRSTL
|1,88
|7.219.124
|% -5,53
|
|GENIL
|12,80
|503.387.096
|% 8,29
|
|GARAN
|9,33
|482.498.092
|% 0,76
|
|THYAO
|12,93
|330.412.319
|% 1,33
|
|SASA
|30,52
|321.049.064
|% 2,90
|
|IZMDC
|2,89
|174.254.626
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,84
|109.739.274
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,89
|174.254.626
|% -3,34
|
|GARAN
|9,33
|482.498.092
|% 0,76
|
|GENIL
|12,80
|503.387.096
|% 8,29
|
|YKBNK
|2,49
|81.951.577
|% 0,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5780
|8,5819
|% 0,73
|
|Euro
|10,1450
|10,1509
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,9175
|11,9773
|% 0,73
|
|Frank
|9,4229
|9,4796
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2815
|2,2929
|% 0,73
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,64
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,67
|71,67
|0,38
|