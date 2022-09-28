***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 12:32
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065645
BIST
16:523.219
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -46,58
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
16:5218,5203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0718
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:5217,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1321
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
16:52983,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 17,63
|Açılış
|: 982,91
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
983,48
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KUYAS
|8,80
|72.931.569
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.728.784
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.106.090
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.496.476
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|64.802.116
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|6.959.465
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|512.198.700
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.268.985
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.594.936
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.690.352
|% -9,86
|
|THYAO
|69,35
|2.486.519.880
|% -2,32
|
|YKBNK
|7,22
|2.299.797.074
|% -0,28
|
|SASA
|68,30
|2.078.486.970
|% -1,01
|
|GARAN
|19,80
|2.057.397.648
|% 0,92
|
|AKBNK
|11,60
|1.955.550.371
|% -1,86
|
|EKGYO
|3,90
|1.383.945.261
|% -2,01
|
|YKBNK
|7,22
|2.299.797.074
|% -0,28
|
|TSKB
|2,36
|649.418.534
|% -6,72
|
|SKBNK
|1,86
|465.233.846
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,76
|1.461.784.595
|% -1,02
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5124
|18,5203
|% 0,39
|
|Euro
|17,8008
|17,8220
|% 0,75
|
|Sterlin
|19,7535
|19,8526
|% 0,11
|
|Frank
|18,7607
|18,8737
|% 1,35
|
|Riyal
|4,9038
|4,9284
|% 0,35
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|23,24
|
|Altın Gr.
|983
|983
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.661
|6.742
|66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|33,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.648
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,20
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|0,77
|
Seans Raporu
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