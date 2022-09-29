***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 12:15
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065870
BIST
13:543.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,09
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:5418,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:5418,0737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0539
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:54983,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,85
|Açılış
|: 983,68
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:54
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,14
|60.076.626
|% 9,50
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|GESAN
|87,05
|339.935.874
|% 7,80
|
|ISGYO
|6,65
|13.423.776
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.260.133
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,17
|496.746.854
|% -8,12
|
|KMPUR
|53,40
|169.728.144
|% -8,01
|
|CRDFA
|3,26
|25.952.606
|% -6,32
|
|THYAO
|70,00
|1.829.799.090
|% 1,52
|
|HEKTS
|57,35
|1.400.479.623
|% -3,61
|
|ASELS
|29,62
|1.294.523.065
|% 3,06
|
|SASA
|65,95
|1.039.704.239
|% -2,44
|
|YKBNK
|7,14
|989.876.336
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,85
|392.612.327
|% -0,54
|
|EKGYO
|3,93
|727.742.726
|% 1,55
|
|ZOREN
|3,17
|496.746.854
|% -8,12
|
|TSKB
|2,44
|352.189.765
|% 4,27
|
|YKBNK
|7,14
|989.876.336
|% 1,13
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5374
|18,5413
|% 0,13
|
|Euro
|18,0539
|18,0737
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,0463
|20,1469
|% -0,20
|
|Frank
|18,8275
|18,9409
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9189
|4,9435
|% 0,44
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,87
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.617
|6.677
|-104,00
|
|Yarım
|3.219
|3.264
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|0,33
|