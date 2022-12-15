***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:43
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087525
BIST
15:335.140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 73,98
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.140
15:3318,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:3319,8202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0792
|Açılış
|: 19,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:331.066,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -15,51
|Açılış
|: 1.066,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:31
|EPLAS
|28,82
|35.542.666
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.943.832
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.488.129
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|476.866.321
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|264.281.057
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,27
|382.342.292
|% -9,11
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,28
|202.408.540
|% -7,75
|
|THYAO
|139,40
|5.373.938.515
|% 1,75
|
|ASELS
|57,30
|5.184.810.406
|% 1,60
|
|ENKAI
|25,54
|4.082.076.761
|% 9,61
|
|ISCTR
|12,01
|3.971.016.280
|% 7,52
|
|EKGYO
|7,82
|3.869.686.654
|% -1,64
|
|EKGYO
|7,82
|3.869.686.654
|% -1,64
|
|SKBNK
|2,85
|1.365.114.917
|% 4,78
|
|ISCTR
|12,01
|3.971.016.280
|% 7,52
|
|VAKBN
|11,09
|2.610.294.749
|% 4,52
|
|YKBNK
|11,75
|2.659.376.191
|% 5,67
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6399
|18,6466
|% 0,13
|
|Euro
|19,8043
|19,8182
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,9012
|23,0160
|% -0,76
|
|Frank
|20,0113
|20,1318
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,09
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,98
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,33
|
|Cumhuriyet
|7.163
|7.271
|-86,00
|
|Tam
|7.194
|7.242
|-86,00
|
|Yarım
|3.484
|3.540
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,86
|-0,46
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|0,04
|
Seans Raporu
15:31
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-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 103, 65 artarak (% 1.91 ) 5, 538
-
15:44XU100
Endeks 5, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 80, 472.00 milyon TL de
-
15:44VKING
Yüzde 7.90 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 287 adet işlem
-
15:39XU100
Endeks 5, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 79, 550.00 milyon TL de
-
15:38YGYO
Yüzde 5.10 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 467, 303 adet işlem