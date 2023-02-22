***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2023 10:00
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115784
BIST
10:475.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -27,18
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:4718,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8796
En Düşük
18,8057
10:4720,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:471.115,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.115,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.115,57
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:47
|SEGYO
|2,31
|8.297.511
|% 10,00
|
|BNTAS
|7,02
|72.739.035
|% 9,86
|
|ISDMR
|44,18
|864.533.611
|% 9,52
|
|BURVA
|36,40
|12.136.275
|% 8,14
|
|RYGYO
|11,93
|73.987.991
|% 8,06
|
|AFYON
|11,34
|130.996.864
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|43.002.150
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|157.933.232
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,47
|13.896.665
|% -9,99
|
|MRSHL
|616,90
|19.006.407
|% -9,99
|
|EREGL
|46,50
|2.857.119.878
|% -6,74
|
|KRDMD
|23,24
|1.490.959.128
|% -7,34
|
|THYAO
|139,10
|1.366.440.612
|% 1,16
|
|ISDMR
|44,18
|864.533.611
|% 9,52
|
|EKGYO
|8,34
|837.545.347
|% -6,61
|
|EKGYO
|8,34
|837.545.347
|% -6,61
|
|KRDMD
|23,24
|1.490.959.128
|% -7,34
|
|EREGL
|46,50
|2.857.119.878
|% -6,74
|
|YKBNK
|9,14
|388.176.606
|% 1,90
|
|PETKM
|16,82
|435.974.146
|% -1,52
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8751
|18,8790
|% 0,07
|
|Euro
|20,1036
|20,1107
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,8117
|22,9261
|% 0,19
|
|Frank
|20,3055
|20,4278
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0167
|5,0418
|% 0,04
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|5,07
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,81
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.631
|7.704
|5,00
|
|Yarım
|3.728
|3.770
|3,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.885
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-0,43
|