***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 11:49
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146151
BIST
14:084.405
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -101,31
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:0819,4788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0164
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:0821,5279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1193
|Açılış
|: 22,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:081.262,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.262,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:08
|INTEM
|77,00
|10.031.052
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.620.358
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.326.238
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,84
|82.820.147
|% 7,87
|
|ISMEN
|44,42
|91.779.939
|% 6,52
|
|CRDFA
|3,42
|13.608.173
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.805.753
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|633.658.966
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.585.904
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|44.104.022
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,95
|4.432.609.954
|% -1,27
|
|THYAO
|125,60
|2.185.771.479
|% -0,55
|
|EREGL
|31,20
|1.428.460.376
|% -3,23
|
|KOZAL
|16,25
|1.380.239.599
|% -8,76
|
|TUPRS
|65,60
|1.208.223.301
|% 0,38
|
|KOZAL
|16,25
|1.380.239.599
|% -8,76
|
|EKGYO
|5,48
|458.491.053
|% -4,70
|
|YKBNK
|9,22
|555.485.491
|% -1,39
|
|EUPWR
|77,95
|4.432.609.954
|% -1,27
|
|EREGL
|31,20
|1.428.460.376
|% -3,23
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4731
|19,4788
|% 0,08
|
|Euro
|21,5139
|21,5279
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,2899
|24,4117
|% 0,41
|
|Frank
|21,8118
|21,9432
|% 0,53
|
|Riyal
|5,1767
|5,2027
|% 0,06
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|0,79
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.437
|4.537
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.276
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-2,35
|