***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IZMDC******IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [IZMDC]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Değerleme Raporları ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181053BIST