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***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

02.02.2024 18:14
***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***IZMDC******IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 02.02.2024 Tarihli IZMDC Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler IZMDC

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 105.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 650.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 14.12.2023 3.800.000 0,253 5,18 -
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 20.12.2023 1.800.000 0,12 5,48 -
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 21.12.2023 400.000 0,027 5,47 -
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 25.12.2023 4.300.000 0,287 5,24 -
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 26.12.2023 1.734.964 0,116 5,32 -
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 04.01.2024 320.000 0,021 5,39 -
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 11.01.2024 900.000 0,06 5,597 -
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 17.01.2024 1.634.466 0,109 5,993 -
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 18.01.2024 460.000 0,031 6,1 -
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 24.01.2024 432.934 0,029 5,984 -
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 02.02.2024 2.200.000 0,147 6,348 -

Ek Açıklamalar
14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
02.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 6,33 TL–6,35 TL (ortalama 6,348 TL) fiyat aralığından toplam 2.200.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır.
02.02.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 17.982.364,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 1,199 olmuştur.
Saygılarımızla,
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246509


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