***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***IZMDC******IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [IZMDC]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler tarafından hazırlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180922BIST