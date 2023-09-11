***IZMDC* *IZENR*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC******IZENR*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IZENR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2023, 11.05.2023, 02.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.06.2023 tarihli özel durum açıklaması ileŞirketimizin bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. adına 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımına ilave 51 MWe kurulu güç yatırımı için kapasite iznine ilişkin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına başvuruda bulunulduğu ve ilgili Bakanlık tarafından çağrı mektubu onayı verildiği ve bağlantı anlaşması için gerekli prosedürler başlatıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştı.T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından söz konusu bağlantı anlaşması 11.09.2023 tarih ve E-78754540-104.01.06-2036518 sayılı yazı ile bugün onaylanarak yürürlüğe girmiştir.Konu ile ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla,İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193952BIST