***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2020 15:20
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
. 31.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833547
BIST
17:5189.682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 1.622,88
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:516,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:517,2253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:51339,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,42
|Açılış
|: 339,88
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|7.196.499
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.877.093
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.114.845
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.844.742
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.758.989
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.794.197
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|104,00
|10.048.582
|% -7,14
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,18
|728.624.717
|% 1,74
|
|THYAO
|9,03
|712.194.779
|% 3,56
|
|ECILC
|4,77
|648.898.910
|% 4,15
|
|ASELS
|23,68
|501.039.569
|% 1,89
|
|PGSUS
|34,20
|435.503.361
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|648.898.910
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.077.569
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|247.263.520
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|247.208.917
|% 9,90
|
|ISFIN
|2,87
|254.519.303
|% 6,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1442
|8,1851
|% 0,01
|
|Frank
|6,7992
|6,8401
|% -0,46
|
|Riyal
|1,7411
|1,7498
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.607
|-15,70
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,06
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-0,08
|