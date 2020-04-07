***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2020 14:01
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
01.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2020 tarih ve 10052 sayılı TTSG
Açıklamalar
2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş . 31.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 01.04.2020 tarihinde tescil edilerek 06 .04.2020 tarih ve 10052 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835731
BIST
16:5194.513
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 2.442,21
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:516,7487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:517,3692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3757
En Düşük
7,2810
16:51358,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,93
|Açılış
|: 358,06
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.868.728
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.486
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.296.054
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,76
|1.250.912.106
|% 6,43
|
|ASELS
|24,80
|1.003.042.003
|% 4,64
|
|GARAN
|8,01
|886.183.653
|% 3,22
|
|PETKM
|3,48
|597.732.358
|% 0,87
|
|SASA
|9,52
|561.392.885
|% 2,81
|
|YKBNK
|1,92
|380.249.366
|% 2,67
|
|PETKM
|3,48
|597.732.358
|% 0,87
|
|THYAO
|9,76
|1.250.912.106
|% 6,43
|
|TSKB
|0,94
|121.049.774
|% 1,08
|
|GARAN
|8,01
|886.183.653
|% 3,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3189
|8,3606
|% 0,68
|
|Frank
|6,9362
|6,9780
|% 0,59
|
|Riyal
|1,7898
|1,7988
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-12,04
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,77
|33,77
|0,72
|