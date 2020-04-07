***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2020Tescil Tarihi01.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.04.2020 tarih ve 10052 sayılı TTSGAçıklamalar2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş . 31.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 01.04.2020 tarihinde tescil edilerek 06 .04.2020 tarih ve 10052 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835731BIST