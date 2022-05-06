***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.05.2022 11:48
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.05.2022 tarih ve 15 nolu toplantısında, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesinin önerisiyle 2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporların Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027149
BIST
11:482.461
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912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:46
|IMASM
|19,96
|13.870.523
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.171.229
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.595.540
|% 9,74
|
|DYOBY
|12,22
|57.035.525
|% 9,20
|
|TIRE
|16,85
|68.227.362
|% 9,13
|
|PETUN
|24,40
|39.147.861
|% -8,20
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,86
|87.658.490
|% -6,72
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|ODAS
|2,53
|304.204.686
|% -4,89
|
|SISE
|19,72
|2.889.212.829
|% 4,84
|
|THYAO
|42,50
|1.335.092.206
|% -0,42
|
|KOZAL
|184,20
|671.310.167
|% 3,66
|
|KRDMD
|15,54
|515.795.585
|% -0,77
|
|KOZAA
|34,02
|498.868.037
|% 4,68
|
|SISE
|19,72
|2.889.212.829
|% 4,84
|
|ODAS
|2,53
|304.204.686
|% -4,89
|
|YKBNK
|4,88
|445.330.128
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,69
|206.011.913
|% -0,74
|
|KLGYO
|1,22
|60.079.046
|% 0,00
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9337
|14,9377
|% 0,52
|
|Euro
|15,7740
|15,7852
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,3846
|18,4768
|% 0,45
|
|Frank
|15,1155
|15,2065
|% 0,63
|
|Riyal
|3,9679
|3,9878
|% 0,49
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,87
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,44
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|4,00
|
|Tam
|6.036
|6.190
|12,96
|
|Yarım
|2.918
|2.994
|6,27
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,02
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|B. Petrol
|113
|113
|1,75
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