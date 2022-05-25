***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2022 14:56
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
14:442.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,13
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:4416,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2314
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:4417,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1031
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:44972,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,51
|Açılış
|: 972,75
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:44
|DAGHL
|27,06
|5.020.072
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.598.891
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.070.501
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|8.753.424
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.653.875
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|23.307.610
|% -9,96
|
|SELVA
|8,55
|24.654.556
|% -9,04
|
|NUGYO
|5,75
|44.341.953
|% -6,20
|
|DOGUB
|4,48
|22.504.987
|% -5,68
|
|SEYKM
|7,26
|29.149.114
|% -5,59
|
|SISE
|20,44
|1.911.386.305
|% 3,13
|
|THYAO
|41,88
|1.552.489.753
|% -0,66
|
|GARAN
|14,53
|1.332.595.718
|% -1,88
|
|ASELS
|23,66
|1.144.641.043
|% 2,60
|
|SAHOL
|19,76
|716.443.714
|% 0,30
|
|SISE
|20,44
|1.911.386.305
|% 3,13
|
|GARAN
|14,53
|1.332.595.718
|% -1,88
|
|EKGYO
|2,56
|220.648.152
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,36
|338.333.960
|% -0,46
|
|KARSN
|5,81
|364.744.201
|% -0,85
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3044
|16,3072
|% 1,44
|
|Euro
|17,3800
|17,3997
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,2905
|20,3923
|% 0,85
|
|Frank
|16,8589
|16,9605
|% 1,00
|
|Riyal
|4,3323
|4,3540
|% 1,24
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,69
|
|Altın Gr.
|972
|973
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.574
|67,00
|
|Tam
|6.441
|6.604
|64,04
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|30,98
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,49
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,01
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59ETILR
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 502, 456 adet işlem
-
14:57KONKA
Yüzde 5.75 oranında artışla 22.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 453, 598 adet işlem
-
14:56XU100
Endeks 2, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 17, 509.00 milyon TL de
-
14:55TIRE
Yüzde 4.23 oranında artışla 17.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 444, 325 adet işlem
-
14:54ESCOM
Yüzde 4.41 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 685, 817 adet işlem