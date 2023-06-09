***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.06.2023 14:42
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.06.2023
Tescil Tarihi
09.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.06.2023 tarih ve 10849 sayılı TTSG
Açıklamalar
2023 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 06.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 09.06.2023 tarihinde tescil edilerek 09.06.2023 tarih ve 10849 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157628
BIST
17:235.635
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 80,59
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:2323,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2508
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2325,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1053
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:231.476,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,46
|Açılış
|: 1.476,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ADEL
|173,80
|101.673.174
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.030.357.273
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|45.759.893
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,67
|1.097.595.572
|% -5,61
|
|THYAO
|176,40
|10.579.655.171
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.575.922.513
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,60
|3.270.942.392
|% 3,39
|
|TCELL
|38,64
|2.994.844.959
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,07
|2.511.067.505
|% 2,67
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,37
|2.373.465.402
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,47
|2.110.309.442
|% -0,88
|
|AKBNK
|18,50
|2.314.975.335
|% -0,80
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3492
|23,3538
|% 1,06
|
|Euro
|25,1276
|25,1886
|% 0,49
|
|Sterlin
|29,2860
|29,4328
|% 1,17
|
|Frank
|25,7852
|25,9405
|% 0,68
|
|Riyal
|6,2057
|6,2368
|% 0,96
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,72
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|13,56
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.819
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,28
|18,30
|0,25
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,15
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36ARSAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 088, 842 adet işlem
-
17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem
-
17:33ARSAN
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 992, 612 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, HEKTS, AKSEN
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, PGSUS, ALARK