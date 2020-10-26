***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
26.10.2020 16:26
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği 15.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde kabul edilmiştir. Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İzmir Ticaret Sicil İl Müdürlüğü tarafından 19.10.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 26.10.2020 tarih ve 10189 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 19/10/2020 26/10/2020 10189
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883919
BIST
17:271.158
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -32,46
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:278,0851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1180
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:279,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1076
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:27495,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,95
|Açılış
|: 495,16
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.266.913
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.059.415
|% 9,98
|
|CEOEM
|7,20
|100.743.230
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.545.820
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.561.349
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.056.172
|% -10,00
|
|ARTI
|7,83
|442.653
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.140.021.719
|% 6,59
|
|ECILC
|7,51
|1.398.058.391
|% 5,03
|
|GARAN
|6,86
|1.024.184.678
|% -2,97
|
|SISE
|6,48
|838.640.438
|% -4,85
|
|FENER
|38,24
|731.782.427
|% 0,74
|
|TSKB
|1,94
|3.140.021.719
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,82
|587.425.544
|% -2,67
|
|EKGYO
|1,72
|468.883.289
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,40
|673.820.480
|% -2,30
|
|IHLAS
|1,19
|239.740.068
|% -7,03
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0767
|8,0851
|% 1,48
|
|Euro
|9,5488
|9,5568
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,4883
|10,5409
|% 1,21
|
|Frank
|8,8760
|8,9295
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1498
|2,1606
|% 1,50
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,94
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.263
|3.344
|53,84
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,05
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,02
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,20
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:40NTHOL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 343, 785 adet işlem
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 52 kaybederek (% -2.56 ) 1, 048
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, ROYAL, OZRDN, EGCYO, RTALB, CRFSA, GLRYH, KONTR, KARTN, EUYO
-
17:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CUSAN, EUKYO, ADEL, COSMO, BRKO, TMSN, KRGYO, POLTK, AGYO, DAGHL
-
17:39
LINK, EUYO, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında