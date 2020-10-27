***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2020AçıklamalarŞirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği 15.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde kabul edilmiştir. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları İzmir Ticaret Sicil İl Müdürlüğü tarafından 19.10.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 26.10.2020 tarih ve 10189 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır. Düzeltme nedeni: Ekli dosya güncellenmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 19/10/2020 26/10/2020 10189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884258BIST