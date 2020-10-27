***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
27.10.2020 10:18
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2020
Açıklamalar
Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği 15.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde kabul edilmiştir. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları İzmir Ticaret Sicil İl Müdürlüğü tarafından 19.10.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 26.10.2020 tarih ve 10189 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır. Düzeltme nedeni: Ekli dosya güncellenmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 19/10/2020 26/10/2020 10189
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884258
BIST
12:081.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:088,1632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0798
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:089,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0930
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:08498,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,34
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:08
|GLRYH
|17,49
|21.345.398
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.634.415
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.446.385
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|GARAN
|6,86
|445.605.391
|% 1,33
|
|SISE
|6,41
|441.279.880
|% 1,75
|
|ECILC
|7,41
|365.157.915
|% 0,41
|
|DEVA
|24,26
|296.150.631
|% -1,78
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,77
|281.394.493
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,68
|186.589.502
|% 0,00
|
|ODAS
|2,97
|266.765.761
|% 2,41
|
|KRDMD
|3,28
|285.133.310
|% -1,50
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1592
|8,1632
|% 0,99
|
|Euro
|9,6390
|9,6452
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5868
|10,6399
|% 0,86
|
|Frank
|8,9485
|9,0024
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1692
|2,1801
|% 0,94
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,58
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|21,46
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|10,39
|
|Çeyrek
|796
|814
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,07
|41,07
|0,24
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 58 artarak (% 0.28 ) 1, 261
-
12:20XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 7, 882.00 milyon TL de
-
12:19OSMEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 634 adet işlem
-
12:18KONTR
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 049 adet işlem
-
12:17ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 015, 867 adet işlem