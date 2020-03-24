***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
24.03.2020 14:09
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Çubuk Haddehane üretiminde vardiya azaltılması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona Virüs (COVID-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
24.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Şirketimiz'in bir günlük çubuk haddehane üretim kaybının yaklaşık 1.100 ton civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Şirketimiz'in bir günlük ciro kaybının yaklaşık 3.400.000 Türk Lirası civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Vardiya azaltma nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirketimiz operasyonlarının devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere gerekli tedbirler alınmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Ülke çapında, salgın hastalık riskinin kontrol altına alınmasıdır.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkisi yoktur.
Açıklamalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (COVID-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen İş Sürekliliği Planı yapılarak resmi makamlarca önerilen çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler alınmaktadır. İş Sürekliliği kapsamında, Salgının yarattığı etkiyle siparişlerin azalması ve mevcut stoğun yeterli olması sebebiyle Nervürlü Çubuk Haddehane üretimimizde gündüz vardiyası çalışma düzeninine geçici süre ile ara vererek üretimimizi iki vardiyaya düşürmüş bulunmaktayız. Çubuk Haddehanesi tesisimiz iki vardiya olacak şekilde, Çelikhane ve Orta Profil Haddehane tesislerimiz normal düzeninde üretime devam edecektir. Salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğinin sağlanmasını teminen şirketin zaruri üretim faaliyetlerinin, yasal ve süreli resmi işlemlerin aksamaması için hijyen ve sterilizasyon uygulamaları ve akıllı çalışma yöntemleri kullanılarak ilgili birimler ihtiyaca göre genelgelerde belirtilen kriterler dışında kalan asgari personel sayısıyla dönüşümlü olarak çalışacaktır. Şirketimiz operasyonlarının devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere dinamik olan bu sürecin içerisinde, günlük değerlendirmeler yapılarak gerek duyulduğunda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile aksiyonlar alınmaya devam edecek ve gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831701
BIST