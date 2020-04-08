***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiProfil Haddehanesi ve Çelikhane bölümlerinde üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleri.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona Virüs (COVID-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi08.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiŞirketimiz'in bir günlük çelikhane üretim kaybının yaklaşık 3900 ton Profil Haddehane üretim kaybının yaklaşık 800 ton civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiCorona Virüs (COVID-19) salgınının yaratmış olduğu etkiler neticesinde mevcut durumda tahmin veya analiz edilebilir veri bulunmamaktadır. Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte gerekli çalışmalar planlanmaktadır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirketimiz tarafından çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere gerekli tedbirler alınmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarÜlke çapında, salgın hastalık riskinin kontrol altına alınmasıdır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalar24.03.2020 tarihli açıklamamızda da belirttiğimiz üzere Covid-19 salgınının etkisi neticesınde yaşanan satış düşüklüğü ve buna bağlı sorunlar çerçevesinde birtakım kararlar alınmış, çubuk haddehanesinde vardiya sayısı azaltılmış, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğinin sağlanmasını teminen asgari personel sayısına düşülmüştü. 01.04.2020 tarihli açıklamamızda ise, salgının boyutu, alınan yasal tedbirler ile satış ve ekonomik durumun mahiyeti yeni tedbirlerin alınması ihtiyacını doğurmuştu ve Çubuk haddehanesinde kalan iki vardiyanın iptal edilmesi kararlaştırılmıştı, dinamik olan süreçte yapılan değerlendirmeler sonucu salgının boyutu, öncelikli olarak çalışan sağlığının korunması sonrasında satış ve ekonomik durum göz önünde bulundurularak yeni tedbirlerin alınması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda Profil Haddehanesi ve Çelikhane bölümlerinde üretime ara verilmesine ve buna bağlı olarak atıl işgücünün tespitinin yapılarak kısa çalışma ödeneğine başvurulmasına, ayrıca salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında öncelikli olarak çalışanlarımızın sağlığının korumasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz operasyonlarının devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere dinamik olan bu sürecin içerisinde, günlük değerlendirmeler yapılarak gerek duyulduğunda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile aksiyonlar alınmaya devam edecek ve gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836648BIST