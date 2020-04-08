***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
08.04.2020 18:21
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Profil Haddehanesi ve Çelikhane bölümlerinde üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona Virüs (COVID-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
08.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Şirketimiz'in bir günlük çelikhane üretim kaybının yaklaşık 3900 ton Profil Haddehane üretim kaybının yaklaşık 800 ton civarında olacağı tahmin edilmekte olup, Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte, bu kaybın telafi edilmesi için gerekli çalışmalar planlanmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Corona Virüs (COVID-19) salgınının yaratmış olduğu etkiler neticesinde mevcut durumda tahmin veya analiz edilebilir veri bulunmamaktadır. Corona Virüs salgınının etkisinin hafiflemesi ve piyasa koşullarının da uygun hale gelmesi ile birlikte gerekli çalışmalar planlanmaktadır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirketimiz tarafından çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere gerekli tedbirler alınmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Ülke çapında, salgın hastalık riskinin kontrol altına alınmasıdır.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
24.03.2020 tarihli açıklamamızda da belirttiğimiz üzere Covid-19 salgınının etkisi neticesınde yaşanan satış düşüklüğü ve buna bağlı sorunlar çerçevesinde birtakım kararlar alınmış, çubuk haddehanesinde vardiya sayısı azaltılmış, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğinin sağlanmasını teminen asgari personel sayısına düşülmüştü. 01.04.2020 tarihli açıklamamızda ise, salgının boyutu, alınan yasal tedbirler ile satış ve ekonomik durumun mahiyeti yeni tedbirlerin alınması ihtiyacını doğurmuştu ve Çubuk haddehanesinde kalan iki vardiyanın iptal edilmesi kararlaştırılmıştı, dinamik olan süreçte yapılan değerlendirmeler sonucu salgının boyutu, öncelikli olarak çalışan sağlığının korunması sonrasında satış ve ekonomik durum göz önünde bulundurularak yeni tedbirlerin alınması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda Profil Haddehanesi ve Çelikhane bölümlerinde üretime ara verilmesine ve buna bağlı olarak atıl işgücünün tespitinin yapılarak kısa çalışma ödeneğine başvurulmasına, ayrıca salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında öncelikli olarak çalışanlarımızın sağlığının korumasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz operasyonlarının devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere dinamik olan bu sürecin içerisinde, günlük değerlendirmeler yapılarak gerek duyulduğunda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile aksiyonlar alınmaya devam edecek ve gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836648
BIST