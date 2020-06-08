***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiProfil Haddehanesi ve Çubuk Haddehane bölümlerinde kalan vardiyanın üretime başlaması.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleri.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirketimiz tarafından çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere gerekli tedbirler alınmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih08.06.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiOlumluAçıklamalarCovid-19 salgınının etkisi neticesınde daha önceki açıklamalarımızda belittiğimiz üzere Şirketimiz tarafından alınan önlemler kapsamında Çubuk haddehanesinde ve Profil Haddehanesinde 3 vardiya olarak üretime ara verilmişti. 21.04.2020 tarihinde ise Şirketimiz operasyonlarının devamlılığını sağlamak üzere sipariş ve stok durumu göz önünde bulundurularak tüm sağlık önlemleri alınmış ve Çubuk haddehanesinde iki vardiya ve Profil Haddehanesinde iki vardiya olacak şekilde üretime başlanmıştı Dinamik olan süreçte yapılan değerlendirmeler sonucu Şirketimiz Çubuk haddehanesinde ve Profil Haddehanesinde gerekli tüm sağlık önlemleri alınarak kalan vardiyanın da üretime başlaması kararlaştırılarak Çubuk haddehanesi ve Profil Haddehanesi tam kapasite çalışmaya başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849953BIST