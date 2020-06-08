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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

08.06.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Profil Haddehanesi ve Çubuk Haddehane bölümlerinde kalan vardiyanın üretime başlaması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
-
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirketimiz tarafından çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere gerekli tedbirler alınmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
08.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Olumlu
Açıklamalar

Covid-19 salgınının etkisi neticesınde daha önceki açıklamalarımızda belittiğimiz üzere Şirketimiz tarafından alınan önlemler kapsamında Çubuk haddehanesinde ve Profil Haddehanesinde 3 vardiya olarak üretime ara verilmişti. 21.04.2020 tarihinde ise Şirketimiz  operasyonlarının devamlılığını sağlamak üzere sipariş ve stok durumu göz önünde bulundurularak tüm sağlık önlemleri alınmış ve Çubuk haddehanesinde iki vardiya ve Profil Haddehanesinde iki vardiya olacak şekilde üretime başlanmıştı Dinamik olan süreçte yapılan değerlendirmeler sonucu Şirketimiz Çubuk haddehanesinde ve Profil Haddehanesinde gerekli tüm sağlık önlemleri alınarak kalan vardiyanın da üretime başlaması kararlaştırılarak Çubuk haddehanesi ve Profil Haddehanesi tam kapasite çalışmaya başlatılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849953


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AYCES 34,54 3.008.467 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
RTALB 20,60 6.932.930 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.322.490 % 9,98  
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Frank 7,0624 7,1050 % 0,88  
Riyal 1,8034 1,8125 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.699 13,52  
Altın Gr. 370 370 3,29  
Cumhuriyet 2.398 2.432 -15,90  
Tam 2.468 2.498 -20,20  
Yarım 1.204 1.220 -9,80  
Çeyrek 602 610 -5,00  
Gümüş.Ons 17,63 17,66 0,22  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,05  
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