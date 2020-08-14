***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.115.252.120 2.143.948.610 976.158.663 1.124.637.686Satışların Maliyeti18 -2.026.080.788 -2.212.089.660 -948.897.501 -1.142.396.341TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.171.332 -68.141.050 27.261.162 -17.758.655BRÜT KAR (ZARAR)89.171.332 -68.141.050 27.261.162 -17.758.655Genel Yönetim Giderleri19 -25.313.966 -15.656.733 -12.174.018 -7.638.255Pazarlama Giderleri19 -33.782.692 -17.333.785 -14.671.709 -8.730.984Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 70.089.455 56.222.975 16.422.531 29.592.324Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -24.218.372 -58.798.730 -20.861.752 -53.658.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.945.757 -103.707.323 -4.023.786 -58.193.806Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 2.713.762 61.928.669 175.617 60.603.412Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -32.661.503 -17.982.659 -7.309.652 -11.242.871FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.998.016 -59.761.313 -11.157.821 -8.833.265Finansman Gelirleri22 19.008.919 15.848.183 5.643.343 20.062Finansman Giderleri22 -522.416.319 -374.544.640 -197.532.179 -164.221.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-457.409.384 -418.457.770 -203.046.657 -173.034.579Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.443.060 71.522.670 -49.880.161 24.444.116Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -2.273.733 -1.684.168 -1.650.938 -1.684.168Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 830.673 73.206.838 -48.229.223 26.128.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-458.852.444 -346.935.100 -252.926.818 -148.590.463DÖNEM KARI (ZARARI)-458.852.444 -346.935.100 -252.926.818 -148.590.463Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 -4.931.674 -6.842.600 -3.529.759 -2.563.886Ana Ortaklık Payları-453.920.770 -340.092.500 -249.397.059 -146.026.577Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -1,21050000 -0,90690000 -0,66510000 -0,38940000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.501.732 -150.265.055Dönem Karı (Zararı)-458.852.444 -346.935.100Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler455.878.954 143.333.655Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler76.910.286 48.857.422Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.727.615 -2.038.744Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -4.152.990 17.496.193Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -574.625 -16.399.567Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -3.135.370Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 7.757.830 8.158.227Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,22 98.662.486 108.800.940Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler36.064.813 -43.152.382Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 36.064.813 -43.152.382Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 1.443.060 -71.522.670Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler242.481.856 109.871.779Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -2.713.762 -15.640.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler36.202.655 60.296.322Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.232.620 -33.481.899Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.636.081 -37.225.663Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-103.511.123 164.626.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.378.604 17.549.280Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.161.479 -415.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.042.396 -50.756.719Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.229.165 -143.305.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.465.054 -6.194.799Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.262.379 -765.133YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.567.076 80.523.433Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri123.762 150.970Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.691.489 -20.406.087Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.660.000 71.770.177Türev Araçlardan Nakit Girişleri3.148.736 31.770.999Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-32.808.085 -2.762.626FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.616.991 38.146.054Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.762.935.193 1.721.074.005Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.779.758.434 -1.553.926.198İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış58.493.645 -33.978.153Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.043.127 0Ödenen Faiz-142.115.097 -100.882.147Alınan Faiz4.870.829 5.858.547YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-126.682.335 -31.595.568NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-126.682.335 -31.595.568DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 341.578.706 116.080.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 214.896.371 84.484.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 214.896.371 341.578.706Ticari Alacaklar136.262.671 121.670.586İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.230.713 4.435.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 135.031.958 117.235.296Diğer Alacaklar64.380.232 105.687.159İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 50.843.511 101.013.021İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 13.536.721 4.674.138Türev Araçlar4.540.026 4.034.785Stoklar8 904.195.458 797.689.792Peşin Ödenmiş Giderler9 31.014.717 31.808.717Diğer Dönen Varlıklar16 12.170.577 13.565.152ARA TOPLAM1.367.460.052 1.416.034.897TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.367.460.052 1.416.034.897DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.291.013 930.073Diğer Alacaklar7 2.695.866 2.699.564Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 81.790.000 95.860.000Maddi Duran Varlıklar11 2.331.388.038 2.364.876.830Kullanım Hakkı Varlıkları16.668.297 11.714.644Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 463.396 489.812Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 52.450.224 49.185.497TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.489.746.834 2.525.756.420TOPLAM VARLIKLAR3.857.206.886 3.941.791.317KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25 2.503.823.142 2.589.289.993Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25 249.268.519 209.137.945Ticari Borçlar145.720.125 83.215.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 607.770 1.466.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 145.112.355 81.749.304Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 28.786.459 13.720.664Diğer Borçlar1.891.815 730.336İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.891.815 730.336Türev Araçlar7.222.194 311.490Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 1.649.788 350.552Kısa Vadeli Karşılıklar13 0 4.500.785Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 194.521.334 103.382.599ARA TOPLAM3.132.883.376 3.004.640.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.132.883.376 3.004.640.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 774.682.120 536.384.251Uzun Vadeli Karşılıklar43.123.467 31.926.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 43.123.467 31.926.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 43.005.242 41.752.058TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER860.810.829 610.062.651TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.993.694.205 3.614.702.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-155.450.275 303.176.309Ödenmiş Sermaye17 375.000.000 375.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 22.763.962 22.763.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.074.187.472 1.114.126.685Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 1.074.187.472 1.114.126.685Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 25.832.374 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.199.313.313 -711.282.563Net Dönem Karı veya Zararı-453.920.770 -523.264.149Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 18.962.956 23.912.295TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-136.487.319 327.088.604TOPLAM KAYNAKLAR3.857.206.886 3.941.791.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-29.105.472 -312.653.753 341.759.225Dönem Karı (Zararı)-340.092.500 -340.092.500 -6.842.600 -346.935.100Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)519.545.912 -372.717 519.173.195 18.688.952 537.862.147Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış17.428.990 -1.444 -12.783.088 4.644.458 -4.644.458 0Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.158.234.344 -5.061.647 25.832.374 -751.689.106 -340.092.500 484.987.427 22.616.564 507.603.991Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604Transferler-35.233.399 -488.030.750 523.264.149Dönem Karı (Zararı)-453.920.770 -453.920.770 -4.931.674 -458.852.444Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.705.814 -4.705.814 -17.665 -4.723.479Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.083.261.317 -9.073.845 25.832.374 -1.199.313.313 -453.920.770 -155.450.275 18.962.956 -136.487.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-458.852.444 -346.935.100 -252.926.818 -148.590.463DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.723.479 537.862.147 -3.221.544 538.983.186Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 672.800.440 0 672.800.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.904.349 -472.756 -4.026.930 928.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.180.870 -134.465.537 805.386 -134.745.796Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.723.479 537.862.147 -3.221.544 538.983.186TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-463.575.923 190.927.047 -256.148.362 390.392.723Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.949.339 11.847.795 -3.544.787 16.131.448Ana Ortaklık Payları-458.626.584 179.079.252 -252.603.575 374.261.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869204BIST