***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.498.341.815 3.112.065.094 1.383.089.695 968.116.484Satışların Maliyeti18 -3.283.129.654 -3.123.876.452 -1.257.048.866 -911.786.792TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)215.212.161 -11.811.358 126.040.829 56.329.692BRÜT KAR (ZARAR)215.212.161 -11.811.358 126.040.829 56.329.692Genel Yönetim Giderleri19 -39.096.270 -28.373.299 -13.782.304 -12.716.566Pazarlama Giderleri19 -49.455.549 -32.208.728 -15.672.857 -14.874.943Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 91.686.275 44.975.814 21.596.820 -11.247.161Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -26.168.600 -86.851.257 -1.950.228 -28.052.527ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)192.178.017 -114.268.828 116.232.260 -10.561.505Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 3.473.788 40.936.582 760.026 -20.992.087Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -65.469.547 -41.246.768 -32.808.044 -23.264.109FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)130.182.258 -114.579.014 84.184.242 -54.817.701Finansman Gelirleri22 30.230.904 16.765.496 11.221.985 917.313Finansman Giderleri22 -961.377.953 -360.108.777 -438.961.634 14.435.863SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-800.964.791 -457.922.295 -343.555.407 -39.464.525Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri135.060.531 81.146.961 136.503.591 9.624.291Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -2.797.788 -3.737.260 -524.055 -2.053.092Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 137.858.319 84.884.221 137.027.646 11.677.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-665.904.260 -376.775.334 -207.051.816 -29.840.234DÖNEM KARI (ZARARI)-665.904.260 -376.775.334 -207.051.816 -29.840.234Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 -8.658.357 -4.781.501 -3.726.683 2.061.099Ana Ortaklık Payları-657.245.903 -371.993.833 -203.325.133 -31.901.333Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -1,75270000 -0,99200000 -0,54220000 -0,08510000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI234.848.377 -110.840.162Dönem Karı (Zararı)-665.904.260 -376.775.336Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler716.882.601 180.010.728Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler117.676.567 89.643.834Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-757.758 -7.040.531Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.824.126 19.357.138Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.066.368 -23.584.090Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -2.813.579Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 11.436.083 9.088.456Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,22 135.633.325 166.909.040Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler65.469.547 -27.326.666Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 65.469.547 -27.326.666Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -135.060.531 -81.146.961Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler525.959.156 40.679.892Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -3.473.788 -10.796.336İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler196.239.322 95.778.053Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerVarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 303.249.355 341.578.706Ticari Alacaklar118.401.863 121.670.586İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.225.981 4.435.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 114.175.882 117.235.296Diğer Alacaklar44.232.508 105.687.159İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 36.436.423 101.013.021İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.796.085 4.674.138Türev Araçlar136.377 4.034.785Stoklar8 825.167.524 797.689.792Peşin Ödenmiş Giderler9 110.681.998 31.808.717Diğer Dönen Varlıklar16 12.270.983 13.565.152ARA TOPLAM1.414.140.608 1.416.034.897TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.414.140.608 1.416.034.897DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar937.679 930.073Diğer Alacaklar7 2.525.206 2.699.564Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 76.625.000 95.860.000Maddi Duran Varlıklar11 2.319.388.524 2.364.876.830Kullanım Hakkı Varlıkları17.032.095 11.714.644Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 393.176 489.812Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 184.760.622 49.185.497TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.601.662.302 2.525.756.420TOPLAM VARLIKLAR4.015.802.910 3.941.791.317KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25 2.578.210.225 2.589.289.993Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25 280.477.157 209.137.945Ticari Borçlar97.263.787 83.215.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 2.760.919 1.466.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 94.502.868 81.749.304Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 30.919.827 13.720.664Diğer Borçlar1.779.463 730.336İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.779.463 730.336Türev Araçlar20.602.592 311.490Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 0 350.552Kısa Vadeli Karşılıklar13 0 4.500.785Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 375.807.213 103.382.599ARA TOPLAM3.385.060.264 3.004.640.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.385.060.264 3.004.640.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 892.235.451 536.384.251Uzun Vadeli Karşılıklar44.032.268 31.926.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 44.032.268 31.926.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 38.233.208 41.752.058TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER974.500.927 610.062.651TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.359.561.191 3.614.702.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-358.993.294 303.176.309Ödenmiş Sermaye17 375.000.000 375.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 22.763.962 22.763.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.057.150.231 1.114.126.685Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 1.057.150.231 1.114.126.685Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 25.832.374 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.182.493.958 -711.282.563Net Dönem Karı veya Zararı-657.245.903 -523.264.149Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 15.235.013 23.912.295TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-343.758.281 327.088.604TOPLAM KAYNAKLAR4.015.802.910 3.941.791.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar