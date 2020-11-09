***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 18:10
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 3.498.341.815 3.112.065.094 1.383.089.695 968.116.484
Satışların Maliyeti
18 -3.283.129.654 -3.123.876.452 -1.257.048.866 -911.786.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.212.161 -11.811.358 126.040.829 56.329.692
BRÜT KAR (ZARAR)
215.212.161 -11.811.358 126.040.829 56.329.692
Genel Yönetim Giderleri
19 -39.096.270 -28.373.299 -13.782.304 -12.716.566
Pazarlama Giderleri
19 -49.455.549 -32.208.728 -15.672.857 -14.874.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 91.686.275 44.975.814 21.596.820 -11.247.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -26.168.600 -86.851.257 -1.950.228 -28.052.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
192.178.017 -114.268.828 116.232.260 -10.561.505
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.473.788 40.936.582 760.026 -20.992.087
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -65.469.547 -41.246.768 -32.808.044 -23.264.109
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
130.182.258 -114.579.014 84.184.242 -54.817.701
Finansman Gelirleri
22 30.230.904 16.765.496 11.221.985 917.313
Finansman Giderleri
22 -961.377.953 -360.108.777 -438.961.634 14.435.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-800.964.791 -457.922.295 -343.555.407 -39.464.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
135.060.531 81.146.961 136.503.591 9.624.291
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.797.788 -3.737.260 -524.055 -2.053.092
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 137.858.319 84.884.221 137.027.646 11.677.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-665.904.260 -376.775.334 -207.051.816 -29.840.234
DÖNEM KARI (ZARARI)
-665.904.260 -376.775.334 -207.051.816 -29.840.234
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -8.658.357 -4.781.501 -3.726.683 2.061.099
Ana Ortaklık Payları
-657.245.903 -371.993.833 -203.325.133 -31.901.333
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -1,75270000 -0,99200000 -0,54220000 -0,08510000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
234.848.377 -110.840.162
Dönem Karı (Zararı)
-665.904.260 -376.775.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
716.882.601 180.010.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
117.676.567 89.643.834
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-757.758 -7.040.531
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.824.126 19.357.138
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.066.368 -23.584.090
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -2.813.579
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 11.436.083 9.088.456
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,22 135.633.325 166.909.040
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
65.469.547 -27.326.666
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 65.469.547 -27.326.666
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -135.060.531 -81.146.961
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
525.959.156 40.679.892
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.473.788 -10.796.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
196.239.322 95.778.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 303.249.355 341.578.706
Ticari Alacaklar
118.401.863 121.670.586
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.225.981 4.435.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 114.175.882 117.235.296
Diğer Alacaklar
44.232.508 105.687.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 36.436.423 101.013.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.796.085 4.674.138
Türev Araçlar
136.377 4.034.785
Stoklar
8 825.167.524 797.689.792
Peşin Ödenmiş Giderler
9 110.681.998 31.808.717
Diğer Dönen Varlıklar
16 12.270.983 13.565.152
ARA TOPLAM
1.414.140.608 1.416.034.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.414.140.608 1.416.034.897
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
937.679 930.073
Diğer Alacaklar
7 2.525.206 2.699.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 76.625.000 95.860.000
Maddi Duran Varlıklar
11 2.319.388.524 2.364.876.830
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.032.095 11.714.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 393.176 489.812
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 184.760.622 49.185.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.601.662.302 2.525.756.420
TOPLAM VARLIKLAR
4.015.802.910 3.941.791.317
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 2.578.210.225 2.589.289.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 280.477.157 209.137.945
Ticari Borçlar
97.263.787 83.215.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.760.919 1.466.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 94.502.868 81.749.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 30.919.827 13.720.664
Diğer Borçlar
1.779.463 730.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.779.463 730.336
Türev Araçlar
20.602.592 311.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 350.552
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 4.500.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 375.807.213 103.382.599
ARA TOPLAM
3.385.060.264 3.004.640.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.385.060.264 3.004.640.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 892.235.451 536.384.251
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.032.268 31.926.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 44.032.268 31.926.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 38.233.208 41.752.058
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
974.500.927 610.062.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.359.561.191 3.614.702.713
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-358.993.294 303.176.309
Ödenmiş Sermaye
17 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.057.150.231 1.114.126.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.057.150.231 1.114.126.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.182.493.958 -711.282.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-657.245.903 -523.264.149
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 15.235.013 23.912.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-343.758.281 327.088.604
TOPLAM KAYNAKLAR
4.015.802.910 3.941.791.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar