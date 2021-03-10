***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 5.211.853.246 4.115.351.878Satışların Maliyeti21 -4.881.840.255 -4.102.793.908TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)330.012.991 12.557.970BRÜT KAR (ZARAR)330.012.991 12.557.970Genel Yönetim Giderleri22 -53.757.208 -40.962.665Pazarlama Giderleri22 -17.554.504 -18.441.721Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 126.282.463 86.788.199Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -36.785.902 -74.950.218ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)348.197.840 -35.008.435Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 17.911.738 36.447.536Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -87.283.153 -85.942.746FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)278.826.425 -84.503.645Finansman Gelirleri25 35.800.112 23.585.378Finansman Giderleri25 -824.578.580 -545.899.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-509.952.043 -606.817.335Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri47.428.381 78.006.916Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -5.976.152 -3.447.830Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 53.404.533 81.454.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-462.523.662 -528.810.419DÖNEM KARI (ZARARI)-462.523.662 -528.810.419Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 -6.804.941 -5.546.270Ana Ortaklık Payları-455.718.721 -523.264.149Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -1,21520000 -1,39540000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI519.099.942 201.330.118Dönem Karı (Zararı)-462.523.662 -528.810.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler503.513.784 445.951.237Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 158.552.376 124.642.838Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.484.851 -16.818.023Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.663.085 37.880.259Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.338.309 -51.884.703Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 24.486.245 -2.813.579Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 9.222.053 12.161.682Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23,25 165.286.081 223.669.555Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler49.353.840 59.990.977Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-11.366.000 -8.345.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler30 60.719.840 68.335.977Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -47.428.381 -78.006.916Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler155.511.634 127.993.312Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -4.468.670 -7.682.188İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler492.643.740 298.606.535Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.797.806 89.636.065Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.688.147 -4.939.971Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-129.874.105 105.886.941Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.812.682 39.999.859Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler992.511 -938.343İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler566.226.699 68.961.984Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları533.633.862 215.747.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -6.653.382 -9.427.492Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.880.538 -4.989.743YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-147.265.967 -151.631.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.721.515 830.543Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-114.851.483 -138.289.246Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.060.000 71.770.177Türev Araçlardan Nakit Girişleri14.827.919 49.635.827Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-73.023.918 -135.578.574FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-457.577.065 175.799.824Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.097.328.281 3.493.387.866Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.377.474.756 -3.102.470.697İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış44.238.372 -21.646.504Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.382.953 -2.392.163Ödenen Faiz-235.412.659 -200.736.760Alınan Faiz17.126.650 9.658.082YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-85.743.090 225.498.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-85.743.090 225.498.669DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 341.578.706 116.080.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 255.835.616 341.578.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 255.835.616 341.578.706Ticari Alacaklar86.470.527 121.670.586İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.831.210 4.435.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 83.639.317 117.235.296Diğer Alacaklar66.014.887 105.687.159İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 63.658.902 101.013.021İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.355.985 4.674.138Türev Araçlar30 2.854.952 4.034.785Stoklar9 935.300.544 797.689.792Peşin Ödenmiş Giderler10 50.124.649 31.808.717Diğer Dönen Varlıklar19 12.690.103 13.565.152ARA TOPLAM1.409.291.278 1.416.034.897TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.409.291.278 1.416.034.897DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 937.679 930.073Diğer Alacaklar8 2.575.090 2.699.564Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 87.991.000 95.860.000Maddi Duran Varlıklar12 3.029.301.372 2.364.876.830Kullanım Hakkı Varlıkları12 17.753.117 11.714.644Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 357.402 489.812Ertelenmiş Vergi Varlığı27 73.914.362 49.185.497TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.212.830.022 2.525.756.420TOPLAM VARLIKLAR4.622.121.300 3.941.791.317KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar31 2.161.008.213 2.589.289.993Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31 305.513.113 209.137.945Ticari Borçlar100.378.288 83.215.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.145.870 1.466.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 99.232.418 81.749.304Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 15.891.080 13.720.664Diğer Borçlar1.722.848 730.336İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.722.848 730.336Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler19 610.595.918 85.127.065Türev Araçlar30 1.655.498 311.490Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 3.177.192 350.552Kısa Vadeli Karşılıklar15 0 4.500.785Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 78.838.078 18.255.534ARA TOPLAM3.278.780.228 3.004.640.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.278.780.228 3.004.640.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar31 696.372.354 536.384.251Uzun Vadeli Karşılıklar47.262.041 31.926.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 47.262.041 31.926.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 157.489.458 41.752.058TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER901.123.853 610.062.651TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.179.904.081 3.614.702.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar409.106.429 303.176.309Ödenmiş Sermaye20 375.000.000 375.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 22.763.962 22.763.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.607.821.839 1.114.126.685Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 1.607.821.839 1.114.126.685Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 25.832.374 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.166.593.025 -711.282.563Net Dönem Karı veya Zararı-455.718.721 -523.264.149Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 33.110.790 23.912.295TOPLAM ÖZKAYNAKLAR442.217.219 327.088.604TOPLAM KAYNAKLAR4.622.121.300 3.941.791.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-69.512.015 -272.247.210 341.759.225 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-523.264.149 -523.264.149 -5.546.270 -528.810.419Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)520.212.827 321.357 520.534.184 18.687.895 539.222.079Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış17.428.990 -1.902 -12.783.088 4.644.000 -4.644.000 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-67.953.687 -455.310.462 523.264.149 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-455.718.721 -455.718.721 -6.804.941 -462.523.662Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)571.799.431 -10.150.590 561.648.841 16.003.436 577.652.277Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-462.523.662 -528.810.419DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar577.652.277 539.222.079Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 734.832.373 673.634.412Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -12.767.028 393.187Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27 -144.413.068 -134.805.520Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)577.652.277 539.222.079TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)115.128.615 10.411.660Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.198.495 13.141.625Ana Ortaklık Payları105.930.120 -2.729.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917096BIST