***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.918.880.524 1.139.093.457Satışların Maliyeti16 -1.769.554.873 -1.090.589.431TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)149.325.651 48.504.026BRÜT KAR (ZARAR)149.325.651 48.504.026Genel Yönetim Giderleri17 -14.459.835 -13.139.948Pazarlama Giderleri17 -4.817.424 -5.704.839Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 64.296.990 53.666.924Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -3.267.608 -3.356.620ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)191.077.774 79.969.543Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 2.366.350 2.538.145Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -1.246.144 -25.351.851FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)192.197.980 57.155.837Finansman Gelirleri20 11.262.763 13.365.576Finansman Giderleri20 -367.849.260 -324.884.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-164.388.517 -254.362.727Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri34.116.304 48.437.101Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.423.375 -622.795Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 35.539.679 49.059.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-130.272.213 -205.925.626DÖNEM KARI (ZARARI)-130.272.213 -205.925.626Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.650.236 -1.401.915Ana Ortaklık Payları-125.621.977 -204.523.711Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,33500000 -0,54540000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-380.760.767 105.067.992Dönem Karı (Zararı)-130.272.213 -205.925.626Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler357.811.964 308.821.260Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler49.476.625 36.963.016Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-18.203 14.184.511Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -225.987 -4.372.172Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 207.784 18.556.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 3.412.073 3.887.314Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18,20 24.743.768 53.556.885Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.166.896 22.937.467Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -1.166.896 22.937.467Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -34.116.304 -48.437.101Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler315.434.211 225.852.930Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 46.690 -123.762İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-603.650.230 5.250.369Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.050.323 -59.975.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler382.344 -6.640.081Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-383.372.685 70.293.844Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.664.937 7.435.473Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler242.609 300.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-210.187.238 -6.163.520Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-376.110.479 108.146.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -908.342 -1.927.932Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.741.946 -1.150.079YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.910.611 -32.796.208Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri3.637.700 2.697.383Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.271.350 -19.996.959FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI761.391.000 -141.627.674Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri989.264.416 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri634.882.402 589.633.917Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-868.629.564 -695.987.964İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış28.175.952 30.726.532Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-656.993 -265.949Ödenen Faiz-27.379.985 -69.046.516Alınan Faiz8.044.150 3.312.306Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.309.378 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)369.719.622 -69.355.890NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)369.719.622 -69.355.890DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 255.835.616 341.578.706DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 625.555.238 272.222.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 625.555.246 255.835.616Ticari Alacaklar91.436.334 86.470.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.991.609 2.831.210İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 89.444.725 83.639.317Diğer Alacaklar39.423.549 66.014.887İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 37.191.190 63.658.902İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.232.359 2.355.985Türev Araçlar0 2.854.952Stoklar8 1.320.149.033 935.300.544Peşin Ödenmiş Giderler9 99.737.736 50.124.649Diğer Dönen Varlıklar14 13.601.177 12.690.103ARA TOPLAM2.189.903.075 1.409.291.278TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.189.903.075 1.409.291.278DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.023.056 937.679Diğer Alacaklar7 2.478.050 2.575.090Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller87.991.000 87.991.000Maddi Duran Varlıklar10 2.991.957.079 3.029.301.372Kullanım Hakkı Varlıkları17.197.514 17.753.117Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 383.181 357.402Ertelenmiş Vergi Varlığı21 88.219.184 73.914.362TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.189.249.064 3.212.830.022TOPLAM VARLIKLAR5.379.152.139 4.622.121.300KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 2.145.535.444 2.161.008.213Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 337.851.959 305.513.113Ticari Borçlar95.551.696 100.378.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 12.783.841 1.145.870İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 82.767.855 99.232.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 19.031.730 15.891.080Diğer Borçlar1.965.457 1.722.848İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.965.457 1.722.848Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 455.852.851 610.595.918Türev Araçlar0 1.655.498Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 815.881 3.177.192Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 70.905.536 78.838.078ARA TOPLAM3.127.510.554 3.278.780.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.127.510.554 3.278.780.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 766.721.164 696.372.354Uzun Vadeli Karşılıklar54.291.494 47.262.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 54.291.494 47.262.041Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 135.349.460 157.489.458TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER956.362.118 901.123.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.083.872.672 4.179.904.081ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.266.838.250 409.106.429Ödenmiş Sermaye15 375.000.000 375.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 22.763.962 22.763.962Sermaye Avansı989.264.416 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.580.426.644 1.607.821.839Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 1.580.426.644 1.607.821.839Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 25.832.374 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.600.827.169 -1.166.593.025Net Dönem Karı veya Zararı-125.621.977 -455.718.721Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 28.441.217 33.110.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.295.279.467 442.217.219TOPLAM KAYNAKLAR5.379.152.139 4.622.121.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-16.244.248 -507.019.901 523.264.149 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-204.523.711 -204.523.711 -1.401.915 -205.925.626Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.499.298 -1.499.298 -2.637 -1.501.935Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.102.250.648 -5.867.329 25.832.374 -1.218.302.464 -204.523.711 97.153.300 22.507.743 119.661.043Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-23.793.955 -431.924.766 455.718.721 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-125.621.977 -125.621.977 -4.650.236 -130.272.213Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.601.240 -3.601.240 -19.337 -3.620.577Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye Avansı989.264.416 989.264.416 989.264.416Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.309.378 -2.309.378 -2.309.378Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 989.264.416 1.598.546.505 -18.119.861 25.832.374 -1.600.827.169 -125.621.977 1.266.838.250 28.441.217 1.295.279.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-130.272.213 -205.925.626DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.620.577 -1.501.935Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.525.721 -1.877.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler905.144 375.484Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.620.577 -1.501.935TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-133.892.790 -207.427.561Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.669.573 -1.404.552Ana Ortaklık Payları-129.223.217 -206.023.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936218BIST