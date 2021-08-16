***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 4.292.576.504 2.115.252.120 2.373.695.980 976.158.663Satışların Maliyeti16 -3.824.221.760 -2.069.450.064 -2.054.666.887 -978.860.633TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)468.354.744 45.802.056 319.029.093 -2.701.970BRÜT KAR (ZARAR)468.354.744 45.802.056 319.029.093 -2.701.970Genel Yönetim Giderleri17 -29.668.115 -25.313.966 -15.208.280 -12.174.018Pazarlama Giderleri17 -11.253.262 -9.607.832 -6.435.838 -3.902.993Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 93.487.733 70.089.455 29.190.743 16.422.531Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -4.079.636 -5.023.956 -812.028 -1.667.336ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)516.841.464 75.945.757 325.763.690 -4.023.786Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler175.617Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -1.585.873 -32.661.503 -339.729 -7.309.652FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)520.967.091 45.998.016 328.769.111 -11.157.821Finansman Gelirleri20 25.147.888 19.008.919 13.885.125 5.643.343Finansman Giderleri20 -527.831.094 -522.416.319 -159.981.834 -197.532.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.283.885 -457.409.384 182.672.402 -203.046.657Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.926.211 -1.443.060 -23.190.093 -49.880.161Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -6.447.231 -2.273.733 -5.023.856 -1.650.938Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 17.373.442 830.673 -18.166.237 -48.229.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.210.096 -458.852.444 159.482.309 -252.926.818DÖNEM KARI (ZARARI)29.210.096 -458.852.444 159.482.309 -252.926.818Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.750.463 -4.931.674 -1.100.227 -3.529.759Ana Ortaklık Payları34.960.559 -453.920.770 160.582.536 -249.397.059Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,05840000 -1,21050000 0,39920000 -0,66510000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-666.917.086 28.501.732Dönem Karı (Zararı)29.210.096 -458.852.444Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler453.914.113 455.878.954Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler91.066.934 76.910.286Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-639.626 -4.727.615Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -128.863 -4.152.990Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -510.763 -574.625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 6.219.107 7.757.830Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18,20 34.363.846 98.662.486Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.512.046 36.064.813Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -4.512.046 36.064.813Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -10.926.211 1.443.060Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler337.955.690 242.481.856Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler386.419 -2.713.762İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.142.209.634 36.202.655Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.333.577 -9.232.620Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-295.098 -8.636.081Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-918.479.972 -103.511.123Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.387.193 59.378.604Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-870.798 1.161.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-141.842.996 97.042.396Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-659.085.425 33.229.165Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -2.007.193 -2.465.054Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.824.468 -2.262.379YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.996.393 -57.567.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri372.593 123.762Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.080.486 -44.691.489Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 16.660.000Türev Araçlardan Nakit Girişleri13.144.900 3.148.736Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-7.433.400 -32.808.085FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI915.363.676 -97.616.991Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.127.884.035 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.584.430.786 1.762.935.193Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.743.708.457 -1.779.758.434İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış1.867.196 58.493.645Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.615.712 -2.043.127Ödenen Faiz-67.473.234 -142.115.097Alınan Faiz18.188.777 4.870.829Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.209.715 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)221.450.197 -126.682.335NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)221.450.197 -126.682.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 255.835.616 341.578.706DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 477.285.813 214.896.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 477.285.813 255.835.616Ticari Alacaklar154.885.119 86.470.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.006.861 2.831.210İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 153.878.258 83.639.317Diğer Alacaklar70.003.761 66.014.887İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 67.772.288 63.658.902İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.231.473 2.355.985Türev Araçlar0 2.854.952Stoklar8 1.860.473.735 935.300.544Peşin Ödenmiş Giderler9 91.598.142 50.124.649Diğer Dönen Varlıklar14 13.302.310 12.690.103ARA TOPLAM2.667.548.880 1.409.291.278TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.667.548.880 1.409.291.278DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.023.056 937.679Diğer Alacaklar7 3.218.063 2.575.090Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller87.991.000 87.991.000Maddi Duran Varlıklar10 2.965.287.870 3.029.301.372Kullanım Hakkı Varlıkları15.503.708 17.753.117Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 413.108 357.402Ertelenmiş Vergi Varlığı21 66.306.132 73.914.362TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.139.742.937 3.212.830.022TOPLAM VARLIKLAR5.807.291.817 4.622.121.300KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 2.329.540.445 2.161.008.213Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 672.927.042 305.513.113Ticari Borçlar88.223.175 100.378.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 7.709.762 1.145.870İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 80.513.413 99.232.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 19.646.417 15.891.080Diğer Borçlar7 852.050 1.722.848Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 481.774.908 610.595.918Türev Araçlar0 1.655.498Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 5.558.926 3.177.192Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 102.472.862 78.838.078ARA TOPLAM3.700.995.825 3.278.780.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.700.995.825 3.278.780.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 326.212.616 696.372.354Uzun Vadeli Karşılıklar53.939.965 47.262.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 53.939.965 47.262.041Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 132.014.584 157.489.458TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER512.167.165 901.123.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.213.162.990 4.179.904.081ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.566.791.357 409.106.429Ödenmiş Sermaye15 1.500.000.000 375.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 22.763.962 22.763.962Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.884.035 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.557.966.592 1.607.821.839Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 1.557.966.592 1.607.821.839Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 25.832.374 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.577.616.165 -1.166.593.025Net Dönem Karı veya Zararı34.960.559 -455.718.721Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 27.337.470 33.110.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.594.128.827 442.217.219TOPLAM KAYNAKLAR5.807.291.817 4.622.121.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-35.233.399 -488.030.750 523.264.149 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-453.920.770 -453.920.770 -4.931.674 -458.852.444Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.705.814 -4.705.814 -17.665 -4.723.479Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.083.261.317 -9.073.845 25.832.374 -1.199.313.313 -453.920.770 -155.450.275 18.962.956 -136.487.319Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 0 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-47.905.296 -407.813.425 455.718.721 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)34.960.559 34.960.559 -5.750.463 29.210.096Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.949.951 -1.949.951 -22.857 -1.972.808Sermaye Arttırımı1.125.000.000 2.884.035 1.127.884.035 0 1.127.884.035Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.209.715 -3.209.715 -3.209.715Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.574.435.164 -16.468.572 25.832.374 -1.577.616.165 34.960.559 1.566.791.357 27.337.470 1.594.128.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29.210.096 -458.852.444 159.482.309 -252.926.818DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.972.808 -4.723.479 1.647.769 -3.221.544Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.466.010 -5.904.349 2.059.711 -4.026.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler493.202 1.180.870 -411.942 805.386Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.972.808 -4.723.479 1.647.769 -3.221.544TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.237.288 -463.575.923 161.130.078 -256.148.362Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.773.320 -4.949.339 -1.103.747 -3.544.787Ana Ortaklık Payları33.010.608 -458.626.584 162.233.825 -252.603.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958401BIST