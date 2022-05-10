***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 4.269.253.082 1.918.880.524Satışların Maliyeti15 -3.567.670.119 -1.769.554.873TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)701.582.963 149.325.651BRÜT KAR (ZARAR)701.582.963 149.325.651Genel Yönetim Giderleri16 -25.184.196 -14.459.835Pazarlama Giderleri16 -13.481.604 -4.817.424Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 165.321.612 64.296.990Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -3.258.927 -3.267.608ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)824.979.848 191.077.774Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 28.461.330 2.366.350Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -1.024.064 -1.246.144FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)852.417.114 192.197.980Finansman Gelirleri19 13.865.519 11.262.763Finansman Giderleri19 -638.033.762 -367.849.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)228.248.871 -164.388.517Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-47.161.154 34.116.304Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -3.782.620 -1.423.375Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -43.378.534 35.539.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)181.087.717 -130.272.213DÖNEM KARI (ZARARI)181.087.717 -130.272.213Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14 3.083.439 -4.650.236Ana Ortaklık Payları178.004.278 -125.621.977Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,11870000 -0,33500000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.918.620 -380.760.767Dönem Karı (Zararı)181.087.717 -130.272.213Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler416.392.120 357.811.964Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler46.805.240 49.476.625Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-19.452.621 -18.203Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -19.336.332 -225.987Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -116.289 207.784Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 7.176.281 3.412.073Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17,19 39.920.128 24.743.768Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler318.851.714 315.434.211Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.714.840 -1.166.896Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -23.714.840 -1.166.896Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 47.161.154 -34.116.304Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -354.936 46.690İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-528.753.646 -603.650.230Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.399.275 -2.050.323Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-941.589 382.344Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-876.140.671 -383.372.685Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.096.806 -8.664.937Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.107.589 242.609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler311.523.494 -210.187.238Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları68.726.191 -376.110.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -1.564.696 -908.342Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.242.875 -3.741.946YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-130.278.618 -10.910.611Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri677.966 122.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.905.883 -13.399.554Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.895.000 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-90.660.541 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri33.593.350 3.637.700Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-9.878.510 -1.271.350FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-193.996.068 761.391.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 989.264.416Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.159.273.434 634.882.402Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.351.338.417 -868.629.564İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış22.257.701 28.175.952Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.244.163 -656.993Ödenen Faiz-29.409.532 -27.379.985Alınan Faiz8.464.909 8.044.150Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -2.309.378YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-258.356.066 369.719.622NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-258.356.066 369.719.622DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.038.466.872 255.835.616DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.780.110.806 625.555.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.780.110.806 2.038.466.872Ticari Alacaklar326.396.469 258.790.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 354.106 42.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 326.042.363 258.747.724Diğer Alacaklar89.381.210 107.711.622İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 87.447.185 105.922.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.934.025 1.789.569Stoklar7 2.693.157.273 1.812.214.071Peşin Ödenmiş Giderler8 134.995.298 84.734.360Diğer Dönen Varlıklar13 19.762.019 15.604.335ARA TOPLAM5.043.803.075 4.317.521.549TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.043.803.075 4.317.521.549DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.023.056 1.023.056Diğer Alacaklar6 5.664.565 4.655.468Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller133.359.000 138.875.000Maddi Duran Varlıklar9 2.969.031.291 2.937.901.505Kullanım Hakkı Varlıkları73.383.282 45.807.050Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 336.327 364.210Peşin Ödenmiş Giderler8 275.232.945 184.572.404Ertelenmiş Vergi Varlığı20 97.536.923 120.397.553TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.555.567.389 3.433.596.246TOPLAM VARLIKLAR8.599.370.464 7.751.117.795KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21 4.079.285.180 4.335.121.362Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 1.211.338.225 1.094.465.732Ticari Borçlar219.015.068 136.581.903İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 28.769.872 4.679.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 190.245.196 131.902.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 33.870.792 29.007.769Diğer Borçlar13 2.891.160 1.783.571Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 845.446.987 576.510.903Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.887.073 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 206.363.971 113.568.288ARA TOPLAM6.600.098.456 6.287.039.528TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.600.098.456 6.287.039.528UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 828.351.483 500.374.949Uzun Vadeli Karşılıklar78.875.484 56.619.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 78.875.484 56.619.162Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 123.805.002 106.616.045TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.031.031.969 663.610.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.631.130.425 6.950.649.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar943.042.158 778.281.755Ödenmiş Sermaye14 1.500.000.000 1.500.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 22.763.962 22.763.962Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.884.035 2.884.035Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.483.146.117 1.521.238.814Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 1.483.146.117 1.521.238.814Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 25.832.374 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.269.588.608 -1.528.337.297Net Dönem Karı veya Zararı178.004.278 -766.100.133Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 25.197.881 22.186.356TOPLAM ÖZKAYNAKLAR968.240.039 800.468.111TOPLAM KAYNAKLAR8.599.370.464 7.751.117.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-23.793.955 -431.924.766 455.718.721 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-125.621.977 -125.621.977 -4.650.236 -130.272.213Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.601.240 -3.601.240 -19.337 -3.620.577Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye Avansı989.264.416 989.264.416 989.264.416Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.309.378 -2.309.378 -2.309.378Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 989.264.416 1.598.546.505 -18.119.861 25.832.374 -1.600.827.169 -125.621.977 1.266.838.250 28.441.217 1.295.279.467Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.537.644.031 -16.405.217 25.832.374 -1.528.337.297 -766.100.133 778.281.755 22.186.356 800.468.111Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-24.848.822 -741.251.311 766.100.133 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)178.004.278 178.004.278 3.083.439 181.087.717Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.243.875 -13.243.875 -71.914 -13.315.789Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.512.795.209 -29.649.092 25.832.374 -2.269.588.608 178.004.278 943.042.158 25.197.881 968.240.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)181.087.717 -130.272.213DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.315.790 -3.620.577Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.644.737 -4.525.721Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.328.947 905.144Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.315.790 -3.620.577TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)167.771.927 -133.892.790Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.011.525 -4.669.573Ana Ortaklık Payları164.760.402 -129.223.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028813BIST