***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 11.015.841.289 4.292.576.504 6.746.588.207 2.373.695.980Satışların Maliyeti16 -9.577.698.687 -3.824.221.760 -6.010.028.568 -2.054.666.887TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.438.142.602 468.354.744 736.559.639 319.029.093BRÜT KAR (ZARAR)1.438.142.602 468.354.744 736.559.639 319.029.093Genel Yönetim Giderleri17 -56.357.772 -29.668.115 -31.173.576 -15.208.280Pazarlama Giderleri17 -30.690.900 -11.253.262 -17.209.296 -6.435.838Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 312.040.151 93.487.733 146.718.539 29.190.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -9.868.171 -4.079.636 -6.609.244 -812.028ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.653.265.910 516.841.464 828.286.062 325.763.690Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.379.000 5.711.500 -27.082.330 3.345.150Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.025.628 -1.585.873 -1.564 -339.729FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.653.619.282 520.967.091 801.202.168 328.769.111Finansman Gelirleri19 62.221.278 25.147.888 48.355.759 13.885.125Finansman Giderleri19 -1.440.091.659 -527.831.094 -802.057.897 -159.981.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)275.748.901 18.283.885 47.500.030 182.672.402Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-67.815.432 10.926.211 -20.654.278 -23.190.093Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -18.197.027 -6.447.231 -14.414.407 -5.023.856Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -49.618.405 17.373.442 -6.239.871 -18.166.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)207.933.469 29.210.096 26.845.752 159.482.309DÖNEM KARI (ZARARI)207.933.469 29.210.096 26.845.752 159.482.309Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 19.905.827 -5.750.463 16.822.388 -1.100.227Ana Ortaklık Payları188.027.642 34.960.559 10.023.364 160.582.536Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,12540000 0,05840000 0,00670000 0,39920000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.008.656.294 -666.917.086Dönem Karı (Zararı)207.933.469 29.210.096Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.180.207.396 453.914.113Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler97.655.246 91.066.934Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler220.378.605 -639.626Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -19.356.757 -128.863Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 239.735.362 -510.763Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 11.137.654 6.219.107Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18,19 111.735.509 34.363.846Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler686.607.220 337.955.690Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.768.898 -4.512.046Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-14.768.898 -4.512.046Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 67.815.432 -10.926.211Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-353.372 386.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.388.014.489 -1.142.209.634Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-624.075.935 -67.333.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.884.650 -295.098Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.380.088.188 -918.479.972Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler118.203.575 -13.387.193Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.127.525 -870.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-503.296.816 -141.842.996Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-999.873.624 -659.085.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -2.993.878 -2.007.193Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.788.792 -5.824.468YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-393.453.850 -32.707.893Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri678.669 372.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-228.857.047 -33.080.486Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.895.000 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-172.170.472 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI263.151.974 921.075.176Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.127.884.035Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.376.875.212 1.584.430.786Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.184.137.704 -1.743.708.457İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış109.324.843 1.867.196Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.425.509 -2.615.712Türev Araçlardan Nakit Girişleri59.786.372 13.144.900Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-19.957.262 -7.433.400Ödenen Temettüler-12 0Ödenen Faiz-84.070.482 -67.473.234Alınan Faiz13.756.516 18.188.777Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -3.209.715YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.138.958.170 221.450.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.138.958.170 221.450.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.038.466.872 255.835.616DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 899.508.702 477.285.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 899.508.702 2.038.466.872Ticari Alacaklar919.907.573 258.790.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 56.708.203 42.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 863.199.370 258.747.724Diğer Alacaklar4.363.804 107.711.622İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 2.491.386 105.922.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.872.418 1.789.569Stoklar8 2.958.222.629 1.812.214.071Peşin Ödenmiş Giderler9 164.263.715 84.734.360Diğer Dönen Varlıklar14 169.361.638 15.604.335ARA TOPLAM5.115.628.061 4.317.521.549TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.115.628.061 4.317.521.549DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.023.056 1.023.056Diğer Alacaklar7 8.050.121 4.655.468Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller133.359.000 138.875.000Maddi Duran Varlıklar10 3.105.711.625 2.937.901.505Kullanım Hakkı Varlıkları75.063.248 45.807.050Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 585.403 364.210Peşin Ödenmiş Giderler9 356.742.876 184.572.404Ertelenmiş Vergi Varlığı20 179.781.628 120.397.553TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.860.316.957 3.433.596.246TOPLAM VARLIKLAR8.975.945.018 7.751.117.795KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21 5.298.185.098 4.335.121.362Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 745.013.503 1.094.465.732Ticari Borçlar257.663.261 136.581.903İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 16.183.456 4.679.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 241.479.805 131.902.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 32.947.203 29.007.769Diğer Borçlar7 5.911.095 1.783.571Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 175.796.214 576.510.903Türev Araçlar25.060.213 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 12.801.074 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 239.940.545 113.568.288ARA TOPLAM6.793.318.206 6.287.039.528TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.793.318.206 6.287.039.528UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 893.843.780 500.374.949Uzun Vadeli Karşılıklar81.598.137 56.619.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 81.598.137 56.619.162Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 212.251.486 106.616.045TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.187.693.403 663.610.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.981.011.609 6.950.649.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar952.923.077 778.281.755Ödenmiş Sermaye15 1.500.000.000 1.500.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 22.763.962 22.763.962Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.884.035 2.884.035Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.459.881.702 1.521.238.814Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 1.459.881.702 1.521.238.814Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 35.133.890 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.255.768.154 -1.528.337.297Net Dönem Karı veya Zararı188.027.642 -766.100.133Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 42.010.332 22.186.356TOPLAM ÖZKAYNAKLAR994.933.409 800.468.111TOPLAM KAYNAKLAR8.975.945.018 7.751.117.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-47.905.296 -407.813.425 455.718.721 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)34.960.559 34.960.559 -5.750.463 29.210.096Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.949.951 -1.949.951 -22.857 -1.972.808Sermaye Arttırımı1.125.000.000 2.884.035 1.127.884.035 1.127.884.035Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.209.715 -3.209.715 -3.209.715Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.574.435.164 -16.468.572 25.832.374 -1.577.616.165 34.960.559 1.566.791.357 27.337.470 1.594.128.827Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.537.644.031 -16.405.217 25.832.374 -1.528.337.297 -766.100.133 778.281.755 22.186.356 800.468.111Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-47.960.432 -718.139.701 766.100.133 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)188.027.642 188.027.642 19.905.827 207.933.469Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.396.680 -13.396.680 -71.479 -13.468.159Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları9.301.516 -9.291.156 10.360 -10.372 -12Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.489.683.599 -29.801.897 35.133.890 -2.255.768.154 188.027.642 952.923.077 42.010.332 994.933.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)207.933.469 29.210.096 26.845.752 159.482.309DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.468.159 -1.972.808 -152.370 1.647.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.835.199 -2.466.010 -190.462 2.059.711Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.367.040 493.202 38.092 -411.942Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.468.159 -1.972.808 -152.370 1.647.769TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)194.465.310 27.237.288 26.693.382 161.130.078Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.834.348 -5.773.320 16.822.822 -1.103.747Ana Ortaklık Payları174.630.962 33.010.608 9.870.560 162.233.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055205BIST