***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 19:07
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 11.015.841.289 4.292.576.504 6.746.588.207 2.373.695.980
Satışların Maliyeti
16 -9.577.698.687 -3.824.221.760 -6.010.028.568 -2.054.666.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.438.142.602 468.354.744 736.559.639 319.029.093
BRÜT KAR (ZARAR)
1.438.142.602 468.354.744 736.559.639 319.029.093
Genel Yönetim Giderleri
17 -56.357.772 -29.668.115 -31.173.576 -15.208.280
Pazarlama Giderleri
17 -30.690.900 -11.253.262 -17.209.296 -6.435.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 312.040.151 93.487.733 146.718.539 29.190.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.868.171 -4.079.636 -6.609.244 -812.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.653.265.910 516.841.464 828.286.062 325.763.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.379.000 5.711.500 -27.082.330 3.345.150
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.025.628 -1.585.873 -1.564 -339.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.653.619.282 520.967.091 801.202.168 328.769.111
Finansman Gelirleri
19 62.221.278 25.147.888 48.355.759 13.885.125
Finansman Giderleri
19 -1.440.091.659 -527.831.094 -802.057.897 -159.981.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
275.748.901 18.283.885 47.500.030 182.672.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.815.432 10.926.211 -20.654.278 -23.190.093
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -18.197.027 -6.447.231 -14.414.407 -5.023.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -49.618.405 17.373.442 -6.239.871 -18.166.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
207.933.469 29.210.096 26.845.752 159.482.309
DÖNEM KARI (ZARARI)
207.933.469 29.210.096 26.845.752 159.482.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 19.905.827 -5.750.463 16.822.388 -1.100.227
Ana Ortaklık Payları
188.027.642 34.960.559 10.023.364 160.582.536
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,12540000 0,05840000 0,00670000 0,39920000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.008.656.294 -666.917.086
Dönem Karı (Zararı)
207.933.469 29.210.096
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.180.207.396 453.914.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
97.655.246 91.066.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
220.378.605 -639.626
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -19.356.757 -128.863
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 239.735.362 -510.763
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 11.137.654 6.219.107
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 111.735.509 34.363.846
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
686.607.220 337.955.690
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.768.898 -4.512.046
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.768.898 -4.512.046
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 67.815.432 -10.926.211
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-353.372 386.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.388.014.489 -1.142.209.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-624.075.935 -67.333.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.884.650 -295.098
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.380.088.188 -918.479.972
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.203.575 -13.387.193
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.127.525 -870.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-503.296.816 -141.842.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-999.873.624 -659.085.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.993.878 -2.007.193
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.788.792 -5.824.468
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-393.453.850 -32.707.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
678.669 372.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-228.857.047 -33.080.486
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.895.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-172.170.472 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
263.151.974 921.075.176
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.127.884.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.376.875.212 1.584.430.786
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.184.137.704 -1.743.708.457
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
109.324.843 1.867.196
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.425.509 -2.615.712
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
59.786.372 13.144.900
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-19.957.262 -7.433.400
Ödenen Temettüler
-12 0
Ödenen Faiz
-84.070.482 -67.473.234
Alınan Faiz
13.756.516 18.188.777
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -3.209.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.138.958.170 221.450.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.138.958.170 221.450.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.038.466.872 255.835.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 899.508.702 477.285.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 899.508.702 2.038.466.872
Ticari Alacaklar
919.907.573 258.790.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 56.708.203 42.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 863.199.370 258.747.724
Diğer Alacaklar
4.363.804 107.711.622
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.491.386 105.922.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.872.418 1.789.569
Stoklar
8 2.958.222.629 1.812.214.071
Peşin Ödenmiş Giderler
9 164.263.715 84.734.360
Diğer Dönen Varlıklar
14 169.361.638 15.604.335
ARA TOPLAM
5.115.628.061 4.317.521.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.115.628.061 4.317.521.549
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.023.056 1.023.056
Diğer Alacaklar
7 8.050.121 4.655.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
133.359.000 138.875.000
Maddi Duran Varlıklar
10 3.105.711.625 2.937.901.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
75.063.248 45.807.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 585.403 364.210
Peşin Ödenmiş Giderler
9 356.742.876 184.572.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 179.781.628 120.397.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.860.316.957 3.433.596.246
TOPLAM VARLIKLAR
8.975.945.018 7.751.117.795
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 5.298.185.098 4.335.121.362
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 745.013.503 1.094.465.732
Ticari Borçlar
257.663.261 136.581.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 16.183.456 4.679.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 241.479.805 131.902.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 32.947.203 29.007.769
Diğer Borçlar
7 5.911.095 1.783.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 175.796.214 576.510.903
Türev Araçlar
25.060.213 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 12.801.074 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 239.940.545 113.568.288
ARA TOPLAM
6.793.318.206 6.287.039.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.793.318.206 6.287.039.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 893.843.780 500.374.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
81.598.137 56.619.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 81.598.137 56.619.162
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 212.251.486 106.616.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.187.693.403 663.610.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.981.011.609 6.950.649.684
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
952.923.077 778.281.755
Ödenmiş Sermaye
15 1.500.000.000 1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.763.962 22.763.962
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.884.035 2.884.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.459.881.702 1.521.238.814
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.459.881.702 1.521.238.814
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 35.133.890 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.255.768.154 -1.528.337.297
Net Dönem Karı veya Zararı
188.027.642 -766.100.133
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 42.010.332 22.186.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
994.933.409 800.468.111
TOPLAM KAYNAKLAR
8.975.945.018 7.751.117.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-47.905.296 -407.813.425 455.718.721 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
34.960.559 34.960.559 -5.750.463 29.210.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.949.951 -1.949.951 -22.857 -1.972.808
Sermaye Arttırımı
1.125.000.000 2.884.035 1.127.884.035 1.127.884.035
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.209.715 -3.209.715 -3.209.715
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.574.435.164 -16.468.572 25.832.374 -1.577.616.165 34.960.559 1.566.791.357 27.337.470 1.594.128.827
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.537.644.031 -16.405.217 25.832.374 -1.528.337.297 -766.100.133 778.281.755 22.186.356 800.468.111
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-47.960.432 -718.139.701 766.100.133 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
188.027.642 188.027.642 19.905.827 207.933.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.396.680 -13.396.680 -71.479 -13.468.159
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
9.301.516 -9.291.156 10.360 -10.372 -12
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.489.683.599 -29.801.897 35.133.890 -2.255.768.154 188.027.642 952.923.077 42.010.332 994.933.409
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
207.933.469 29.210.096 26.845.752 159.482.309
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.468.159 -1.972.808 -152.370 1.647.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.835.199 -2.466.010 -190.462 2.059.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.367.040 493.202 38.092 -411.942
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.468.159 -1.972.808 -152.370 1.647.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.465.310 27.237.288 26.693.382 161.130.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.834.348 -5.773.320 16.822.822 -1.103.747
Ana Ortaklık Payları
174.630.962 33.010.608 9.870.560 162.233.825
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055205
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