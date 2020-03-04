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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2020 22:41
GÜNCEL HABERLER



***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
4 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
5 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılına Ait Genel Kurul Bilgilendirme Notu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 Yılına Ait Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarih ve 07 sayılı toplantısında 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.03.2020 Salı günü saat: 10:30'da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824430


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