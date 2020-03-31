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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak- İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
4 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
5 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyele 2019 Yılına Ait Genel Kurul Toplantı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2019 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.
-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2020 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir.
-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmişitr.
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Hazır Bulunanlar Listesi .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2020 tarihinde saat 10.30 da Şair Eşref Bulvarı No: 23 Konak/ İZMİR adresinde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833546


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