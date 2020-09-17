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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.09.2020 12:29
GÜNCEL HABERLER



***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.09.2020
Genel Kurul Tarihi 15.10.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak / İZMİR (Şirket Merkezi)

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi.
2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 17.09.2020 tarih ve 26 nolu toplantısında, 15.10.2020 Perşembe günü saat:10.30'da Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak / İZMİR adresinde bulunan şirket merkezimizde ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875431


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