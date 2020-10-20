***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.10.2020 16:25
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.09.2020
Genel Kurul Tarihi 15.10.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak / İZMİR (Şirket Merkezi)
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi.
2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.10.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak (imzalı).pdf - Tutanak
EK: 2 olaganustu hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.10.2020 tarihli olmak üzere tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882571
BIST