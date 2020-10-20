***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 17.09.2020Genel Kurul Tarihi 15.10.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak / İZMİR (Şirket Merkezi)Gündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi.2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.10.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak (imzalı).pdf - TutanakEK: 2 olaganustu hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 15.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.10.2020 tarihli olmak üzere tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882571BIST