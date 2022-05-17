***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ALİAĞAAdres Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİRGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,2 - Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,4 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,5 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,6 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000,00 TL'den 5.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,9 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,11 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Yılına Ait Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.- Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili ibra edilmiştir.- Şirketin 2021 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2022 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir.-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır.-Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000,00 TL'den 5.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği kabul edilmiştir.-Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 İDÇ Tutanak 2021.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2022 tarihinde saat 10.00 da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030912BIST