***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 17:13
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 19.04.2022
Genel Kurul Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
4 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
5 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
6 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000,00 TL'den 5.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
9 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Yılına Ait Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili ibra edilmiştir.
- Şirketin 2021 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2022 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir.
-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır.
-Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000,00 TL'den 5.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği kabul edilmiştir.
-Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.
-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 İDÇ Tutanak 2021.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2022 tarihinde saat 10.00 da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030912
BIST