***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteKonak Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 2019-12 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819636BIST