***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
11.11.2020 15:41
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında Şirketimizin 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL (ÜçyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL (BirmilyaryüzyirmibeşmilyonTürkLirası) nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.11.2020 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olan taslak izahname ekte yer almaktadır. Taslak izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887935
BIST
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|KLGYO
|2,56
|106.973.624
|% 25,91
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|ALCAR
|169,40
|53.914.717
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|56.005.488
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|32.444.459
|% 10,00
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|SEKUR
|12,10
|5.850.595
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
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|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,43
|6.917.885.561
|% 8,63
|
|KRDMD
|4,00
|2.255.402.754
|% 7,24
|
|THYAO
|11,52
|2.097.295.720
|% 0,17
|
|HALKB
|5,55
|2.069.990.129
|% 7,98
|
|VAKBN
|4,72
|1.736.162.124
|% 8,51
|
|GARAN
|8,43
|6.917.885.561
|% 8,63
|
|KRDMD
|4,00
|2.255.402.754
|% 7,24
|
|YKBNK
|2,80
|1.460.058.440
|% 9,80
|
|HALKB
|5,55
|2.069.990.129
|% 7,98
|
|VAKBN
|4,72
|1.736.162.124
|% 8,51
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8901
|7,8979
|% -3,16
|
|Euro
|9,2874
|9,2954
|% -3,52
|
|Sterlin
|10,3908
|10,4430
|% -3,53
|
|Frank
|8,5599
|8,6115
|% -3,51
|
|Riyal
|2,0955
|2,1060
|% -3,33
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-0,17
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-15,54
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.231
|-114,00
|
|Tam
|3.159
|3.241
|-122,80
|
|Yarım
|1.527
|1.568
|-59,40
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|Çeyrek
|766
|784
|-29,70
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|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,06
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|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,18
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|B. Petrol
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