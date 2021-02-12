***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.02.2021 17:40
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 2021/7 sayılı haftalık bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımının onaylandığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/02/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1757 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909389
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
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|Önceki Kapanış
|: 1.546
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1.549
En Düşük
1.527
18:057,0277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 7,0400
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|Önceki Kapanış
|: 7,0300
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7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 8,5050
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|Önceki Kapanış
|: 8,5250
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En Düşük
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18:05413,41
En Yüksek
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|Açılış
|: 413,41
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|Önceki Kapanış
|: 412,48
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413,52
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.907.060
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|70.298.982
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|61.324.611
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|ESEN
|40,60
|796.498.575
|% -3,47
|
|ODAS
|4,02
|555.120.461
|% -2,66
|
|TTRAK
|204,40
|541.739.625
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|ODAS
|4,02
|555.120.461
|% -2,66
|
|IHLGM
|1,39
|181.927.834
|% -2,11
|
|ALBRK
|2,24
|242.614.360
|% -0,88
|
|KLGYO
|2,86
|217.584.138
|% 1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0223
|7,0263
|% 0,01
|
|Euro
|8,5078
|8,5137
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,6990
|9,7476
|% 0,22
|
|Frank
|7,8479
|7,8952
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8686
|1,8780
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|0,65
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,38
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,02
|
|B. Petrol
|61,52
|61,52
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
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17:58
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