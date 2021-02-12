***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 2021/7 sayılı haftalık bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımının onaylandığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/02/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1757 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909395BIST