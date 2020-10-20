***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul kararı tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 23.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.10.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 19.10.2020Ek AçıklamalarŞirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği 15.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde kabul edilmiştir.Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İzmir Ticaret Sicil İl Müdürlüğü tarafından 19.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözlesme.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882573BIST