***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.08.2021 17:19
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında 26.08.2021 tarihinde kredi derecelendirme notu alınması amacıyla bir yıl süreyle geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960610
BIST
17:421.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,79
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:428,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:429,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:42483,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,66
|Açılış
|: 483,43
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.750.850
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.426.727
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.788.228
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.720.074
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.225.863
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.793.255
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,30
|23.576.485
|% -9,52
|
|BRLSM
|10,97
|814.918.496
|% -9,49
|
|THYAO
|12,78
|1.523.070.353
|% 2,24
|
|GARAN
|9,48
|1.047.493.120
|% -0,52
|
|BRLSM
|10,97
|814.918.496
|% -9,49
|
|GESAN
|24,62
|587.793.255
|% -9,95
|
|PETKM
|6,11
|465.190.079
|% -0,16
|
|MRGYO
|1,14
|424.847.665
|% -6,56
|
|ODAS
|1,47
|241.224.176
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|359.239.253
|% 0,00
|
|THYAO
|12,78
|1.523.070.353
|% 2,24
|
|GARAN
|9,48
|1.047.493.120
|% -0,52
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3986
|8,4010
|% 0,36
|
|Euro
|9,8886
|9,8959
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4854
|11,5430
|% 0,03
|
|Frank
|9,1044
|9,1593
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% 0,31
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-0,67
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,71
|70,71
|-0,57
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
-
17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
SNGYO, SRVGY, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
Bu seansda işlem gören 217 hisse senedinden 59 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 138 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem