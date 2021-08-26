***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında 26.08.2021 tarihinde kredi derecelendirme notu alınması amacıyla bir yıl süreyle geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960610BIST