***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.07.2020 16:21
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
İlgi: Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2277 sayılı yazısı
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857084
BIST
16:47119.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 257,09
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:476,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:477,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7827
En Düşük
7,7149
16:47400,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,46
|Açılış
|: 400,43
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.252.409
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.430.542
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.281.107
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.083.492
|% -9,92
|
|SONME
|8,58
|19.679.627
|% -7,24
|
|FENER
|12,93
|90.529.686
|% -6,17
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|TEKTU
|1,97
|186.421.503
|% -5,74
|
|EKGYO
|2,29
|2.150.921.734
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.550.822.354
|% 3,13
|
|SISE
|6,54
|1.493.387.681
|% 0,77
|
|GARAN
|8,17
|1.186.748.997
|% -1,80
|
|PETKM
|4,39
|1.085.308.250
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.150.921.734
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.550.822.354
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.085.308.250
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,89
|443.514.580
|% 0,53
|
|SISE
|6,54
|1.493.387.681
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6076
|8,6507
|% 0,34
|
|Frank
|7,2818
|7,3256
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|14,44
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,18
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.611
|27,20
|
|Tam
|2.667
|2.679
|27,90
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|13,60
|
|Çeyrek
|648
|656
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|