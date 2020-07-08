***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2277 sayılı yazısıŞirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857084BIST