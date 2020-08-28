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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

28.08.2020 15:18
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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-3555 sayılı yazısı
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871575


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Tam 3.044 3.123 29,54  
Yarım 1.471 1.511 14,29  
Çeyrek 738 755 7,15  
Gümüş.Ons 27,51 27,55 0,50  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,08  
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