***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.08.2020 15:18
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
İlgi: Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-3555 sayılı yazısı
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871575
BIST
16:371.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -10,20
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:377,3422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:378,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:37462,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,87
|Açılış
|: 462,75
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,90
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:35
|RALYH
|6,49
|20.359.878
|% 10,00
|
|GYHOL
|26,62
|75.819.593
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.610.388
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|37.046.679
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|FMIZP
|87,90
|43.300.665
|% -5,99
|
|OYLUM
|3,23
|35.853.399
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,03
|995.053.748
|% 3,06
|
|PETKM
|4,03
|929.390.396
|% -1,47
|
|GARAN
|6,89
|915.863.286
|% -1,43
|
|ZOREN
|2,83
|762.514.732
|% 5,20
|
|TUPRS
|83,10
|661.044.294
|% -0,66
|
|KRDMD
|3,03
|995.053.748
|% 3,06
|
|ZOREN
|2,83
|762.514.732
|% 5,20
|
|PETKM
|4,03
|929.390.396
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,84
|309.469.417
|% -1,60
|
|AKENR
|1,97
|280.046.266
|% 1,03
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3352
|7,3435
|% -0,18
|
|Euro
|8,7148
|8,7245
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7233
|9,7721
|% 0,54
|
|Frank
|8,0727
|8,1214
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9507
|1,9605
|% -0,14
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|30,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|4,99
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|40,00
|
|Tam
|3.044
|3.123
|29,54
|
|Yarım
|1.471
|1.511
|14,29
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,55
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|45,77
|45,77
|0,17
|
Seans Raporu
16:35
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