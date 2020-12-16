***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.12.2020 15:15
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
İlgi: Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5084 sayılı yazısı
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893427
BIST
16:421.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.399
16:427,8296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:429,5479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5479
En Düşük
9,4474
16:42465,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,14
|Açılış
|: 465,17
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:42
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.129.026
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.660.994
|% 9,95
|
|NUGYO
|7,56
|13.056.493
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|THYAO
|12,86
|2.399.730.428
|% 1,82
|
|SISE
|7,22
|1.545.893.300
|% -1,50
|
|GARAN
|9,74
|1.526.676.218
|% 0,93
|
|ODAS
|4,07
|1.210.885.700
|% 1,50
|
|ASELS
|18,06
|985.417.489
|% 1,52
|
|ODAS
|4,07
|1.210.885.700
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,10
|796.466.167
|% -1,27
|
|SISE
|7,22
|1.545.893.300
|% -1,50
|
|KLGYO
|2,70
|550.344.986
|% 9,31
|
|EKGYO
|2,09
|444.263.320
|% -0,48
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8250
|7,8296
|% -0,08
|
|Euro
|9,5420
|9,5479
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,5376
|10,5904
|% 0,30
|
|Frank
|8,8001
|8,8531
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0768
|2,0873
|% -0,27
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-0,01
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.133
|19,00
|
|Tam
|3.067
|3.147
|-13,99
|
|Yarım
|1.482
|1.522
|-6,77
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,09
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-0,04
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:55HDFGS
Yüzde 6.09 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 235, 730 adet işlem
-
16:54IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 000 adet işlem
-
16:53RTALB
Yüzde 8.33 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 284, 934 adet işlem
-
16:52OSTIM
Yüzde 4.12 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 133, 339 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 23, 989.00 milyon TL de