***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.10.2022 16:46
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11907 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072696
BIST
16:443.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -8,39
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:4418,5975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:4418,3204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:44988,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,30
|Açılış
|: 988,94
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PENTA
|532,40
|79.345.742
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.566.595
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.995.795
|% 9,96
|
|ARMDA
|174,80
|7.131.401
|% 9,94
|
|BARMA
|73,55
|161.066.997
|% 9,94
|
|SAYAS
|23,12
|133.753.509
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.854.723.986
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,26
|13.067.074
|% -9,48
|
|KLRHO
|33,98
|201.868.078
|% -7,21
|
|MEGAP
|4,50
|33.299.435
|% -6,83
|
|THYAO
|97,00
|5.851.677.027
|% -1,47
|
|YKBNK
|9,54
|5.078.485.788
|% -1,75
|
|AKBNK
|15,10
|4.156.317.026
|% 1,68
|
|ASELS
|33,02
|3.563.978.692
|% 0,98
|
|EKGYO
|4,42
|3.433.315.404
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.433.315.404
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,54
|5.078.485.788
|% -1,75
|
|TSKB
|2,66
|957.245.272
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,45
|2.902.800.985
|% 0,64
|
|SKBNK
|1,86
|556.026.513
|% -1,59
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5824
|18,5857
|% 0,03
|
|Euro
|18,3076
|18,3205
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9892
|21,0945
|% -0,34
|
|Frank
|18,6339
|18,7462
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9300
|4,9547
|% -0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|3,62
|
|Altın Gr.
|989
|990
|2,97
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-11,00
|
|Tam
|6.697
|6.767
|38,00
|
|Yarım
|3.263
|3.310
|21,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,12
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|-0,84
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57DERHL
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 163, 793 adet işlem
-
16:56XU100
Endeks 3, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 82, 018.00 milyon TL de
-
16:56KIMMR
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 794, 508 adet işlem
-
16:55KRTEK
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 26.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 707 adet işlem
-
16:54DITAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 976 adet işlem