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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

18.10.2022 16:46
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11907 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072696


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Tam 6.697 6.767 38,00  
Yarım 3.263 3.310 21,00  
Çeyrek 1.635 1.657 12,00  
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Gümüş Gr. 11,27 11,29 0,12  
B. Petrol 90,78 90,78 -0,84  
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