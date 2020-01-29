***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden görüşmeler neticesinde, 29 Ocak 2020 tarihinde (bugün) uzlaşma sağlanmış olup 01.09.2019-31.08.2021 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi ile •İlk 6 ay için ücreti 12 TL/saat altında olan çalışanlara, saat ücreti 12TL'yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacağı, bu iyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanacağı, ve böylece ilk 6 ay için ücret zammının, ortalama yüzde 17,1 düzeyinde gerçekleşeceği, •İkinci 6 ay için ise yüzde 6 oranında artış yapılacağı, eğer dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark bu ücret artışına ekleneceği, •Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılacağı, •Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için yüzde 20 iken, ikinci yıl için enflasyon oranında olacağı, •Böylece birinci 6 ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama artış oranının yüzde 17,3 olacağı, kararlaştırılmıştır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının, 2019-2021 yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında da maliyeti yine MESS tarafından karşılanacak şekilde devam edeceği konusunda mutabakat sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815200BIST